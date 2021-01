West Bromwich Albion zdecydował o przyszłości Kamila Grosickiego. Wróci do Championship?

Klubowa sytuacja Kamila Grosickiego jest trudna. Po tym, jak w ostatnich minutach okna nie udało się przeprowadzić transferu do Nottingham Forest, Polak ugrzązł na ławce West Bromwich Albion. W tym sezonie rozegrał tylko dziesięć minut w Premier League, a do tego 55 w Pucharze Ligi. Nasz as musi szukać zmiany klubu w zimowym oknie, jeżeli zależy mu na wyjeździe na Euro 2021. I wiele wskazuje na to, że władze WBA nie będą mu robić z tym problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Puchar Ligi Angielskiej. Manchester United - Manchester City 0:2. Skrót meczu [Eleven Sports]

WBA chce się pozbyć Kamila Grosickiego

Jak podaje "The Telegraph", "The Baggies" szukają wzmocnień w walce o utrzymanie w Premier League. WBA chce pozbyć się kilku niepotrzebnych zawodników, w tym np. Charliego Austina czy Grosickiego. Działacze czekają na propozycje za tych graczy, bo pragną zebrać pieniądze na sprowadzenie Roberta Snodgrassa z West Hamu.

Krystian Bielik ledwo zdążył wrócić po kontuzji, już zachwyca! Został nominowany do nagrody

Premier League już nie dla Grosickiego

Brytyjskie media sugerują, że Grosickim dalej interesuje się Forest, ale to nie jest jedyna opcja dla reprezentanta Polski. W swojej drużynie widzi go też Middlesbrough. Obie ekipy grają na zapleczu Premier League, w Championship.