Krystian Bielik ledwo zdążył wrócić po kontuzji, już zachwyca! Został nominowany do nagrody

Krystian Bielik nie potrzebował wiele czasu na powrót do znakomitej formy. Po dziesięciomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją wrócił na boisko 7 listopada w meczu z Barnsley. Potem nie zagrał w trzech kolejnych spotkaniach Derby County, ale od początku grudnia grał spektakularnie. W ośmiu meczach z rzędu grał od pierwszej do ostatniej minuty i był zdecydowanym liderem drużyny, która w grudniu zdobyła 12 z 21 możliwych punktów. W nagrodę, został nominowany do nagrody dla piłkarza miesiąca w Championship.

REKLAMA

Zobacz wideo Puchar Ligi Angielskiej. Manchester United - Manchester City 0:2. Skrót meczu [Eleven Sports]

Krystian Bielik piłkarzem miesiąca w Championship?

To pierwsze takie wyróżnienie w karierze Bielika, który o trofeum powalczy z Emiliano Buendią z Norwich, Sergim Canosą z Brentford oraz Duncanem Watmorem z Middlesbrough. Zwycięzcę plebiscytu, w którym nominowanych wskazują np. eksperci Sky Sports, poznamy już w piątek.

"Wszechstronność Bielika była imponująca", czytamy na oficjalnej stronie Derby. "Znakomicie wspierał czwórkę obrońców, dzięki czemu drużyna zachowała pięć czystych kont w siedmiu spotkaniach, a jednocześnie brał udział w kreowaniu ataków. Był jednym z powodów, dla których Baranom idzie tak dobrze” – zachwycają się pracownicy Derby.

Co za asysta Kamila Jóźwiaka! "Drybling, wizja, dogranie. Wow! Ciasteczko!" [WIDEO]

Przypominamy, że Bielik wrócił do gry po 284 dniach przerwy. Trenerzy i lokalne media są zachwycone formą reprezentanta Polski. Nasz dziennikarz, Konrad Ferszter, niedawno szeroko opisał rolę pomocnika w drużynie Derby County.