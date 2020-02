Kapitan Liverpoolu doznał urazu w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt (0:1). W 80. minucie zmienił go James Milner. Początkowo wydawało się, że kontuzja będzie dużo poważniejsza, ale szczegółowe badania zrobione w piątek w prywatnym szpitalu wykazały, że pomocnika czeka krótsza przerwa od gry.

Trener Liverpoolu o kontuzji Hendersona: "Myślę, że mamy spore szczęście"

Juergen Klopp w piątek na konferencji przed poniedziałkowym meczem z West Hamem United przekazał optymistyczne wieści dot. stanu Jordana Hendersona.

- Mogło być gorzej z Hendo. Jak wszyscy wiemy, to była sprawa ścięgna podkolanowego. Słyszeliśmy o różnych kontuzjach ścięgien w Premier League, które wydłużały przerwę - na przykład Harry Kane - ale w tym przypadku nie jest tak źle. Uważam, że nie będzie go z nami przez trzy tygodnie, co nie jest fajne. Ale myślę, że mamy jednak spore szczęście - powiedział trener lidera Premier League.

Jordan Henderson w trwającym sezonie wystąpił w 34 meczach, w których zdobył trzy gole i zanotował pięć asyst. Angielski pomocnik jest kluczowym piłkarzem Kloppa i na pewno nie będzie do dyspozycji trenera w kilku najbliższych meczach. W tym czasie zespół Kloppa zmierzy się z West Hamem United, Watfordem, Chelsea, Bournemouth i Atletico Madryt.

