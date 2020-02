amtis 23 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Wbrew powszechnym twierdzeniom, że Ekstaraklasa S..A to dno, zapewniam że to świetnie przemyślana i funkcjonująca organizacja. Niestety, smutną koniecznością jest rozgrywanie dla pozorów meczów piłkarskich. To jedyny słaby punkt w tym systemie przelewów międzybankowych i w dodatku nie do obejścia. Przynajmniej na razie, bo pomysłowych reorganizatorów jest tam na pęczki i może coś uda się wymyślić i w tej kwestii.