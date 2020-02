- Szefowie klubu z Gliwic są skłonni zgodzić się na rozwiązanie kontraktu przez Jodłowca, zawodnik też nie mówi nie. Ostateczną decyzję ma podjąć trener Waldemar Fornalik i ma ona zapaść lada dzień. Tym bardziej że transferów można dokonywać do 1 marca - czytamy w "GW".

Widzew Łódź jest liderem 2. ligi (trzeci poziom rozgrywkowy), ale trener Marcin Kaczmarek pilnie potrzebuje wzmocnienia defensywy. W Łodzi liczą, że Tomasz Jodłowiec, który nominalnie jest defensywnym pomocnikiem, będzie w stanie grać na pozycji stopera. Doświadczenia mu nie brakuje. 34-latek to sześciokrotny mistrz Polski. Pięć tytułów zdobył z Legią, a w poprzednim sezonie wygrał ligę z Piastem.

Latem Jodłowiec wrócił do Legii, ale już w 7. kolejce wrócił do Gliwic. W bieżących rozgrywkach Ekstraklasy pomocnik rozegrał 14 meczów. W sezonie 2004/2005 Jodłowiec występował już w Widzewie, gdy został do niego wypożyczony z innej łódzkiej drużyny - SMS-u.