Koniec sagi. Legia może się cieszyć. Chodzi o Puchar Polski

Mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok jest bez wątpienia hitem ćwierćfinałów tegorocznego Pucharu Polski, ale jeszcze zanim w ogóle ustalono datę tego starcia, nie obyło się bez zgrzytu. PZPN po losowaniu informował, że mecze ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 25-27 lutego 2025 rok, a mistrz Polski w ostatnich dniach wystosował prośbę, aby jego spotkanie z Legią zaplanowano na czwartek 27 lutego.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki żartuje z Roberta Lewandowskiego: No trudno Robert, trudno

PZPN ogłosił termin meczu Legia - Jagiellonia w ćwierćfinale Pucharze Polski

Jagiellonia argumentowała ten fakt napiętym terminarzem i chęcią lepszego przygotowania się do pucharowej rywalizacji. W przeciwieństwie do Legii, która awansowała bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji, "Żółto-Czerwoni" będą grali w barażach z serbską TSC Baćką Topolą, co oznacza, że niemalże od początku lutego będą grali co trzy dni.

Legia z kolei wolała środę 26 lutego - oficjalnie za sprawą imprezy komercyjnej zaplanowanej na swoim stadionie na dzień później. Nieoficjalnie - decyzją Goncalo Feio, który o takie rzeczy dba jak mało kto, chciała wykorzystać wypełniony terminarz i zmęczenie swojego przeciwnika, aby zwiększyć swoje szanse na awans do półfinału. Swojego stanowiska w tym konflikcie nie zajmowała Telewizja Polska, której odpowiadały obie daty transmisji hitowego ćwierćfinału.

O wszystkim musiał więc zadecydować PZPN i w czwartek decyzja związku została ogłoszona. Mecz Legia - Jagiellonia zostanie rozegrany w środę 26 lutego o godzinie 21:00.

Jak informuje Przegląd Sportowy Onet, PZPN wziął pod uwagę, że na stadionie Legii 27 lutego mają odbywać się dwie imprezy komercyjne.

"Pierwsze z tych wydarzeń skutkuje wyłączeniem z użytkowania na potrzeby potencjalnego meczu strefy The Box wraz z telebimami stadionowymi" — argumentowała Legia w piśmie do PZPN, do którego dotarł Przegląd Sportowy Onet. - "Natomiast drugie wydarzenie zostało zaplanowane w strefie konferencyjnej trybuny północnej. Wyłączona z użytkowania zostanie m.in. istotna część strefy konferencyjnej, z wejściem na trybunę północną włącznie" - dodano.

"Jak w piśmie do PZPN-u podkreślała Legia, te okoliczności uniemożliwiają "prawidłową organizację meczu w tym dniu", a ww. części stadionu "zostały zarezerwowane przez podmiot komercyjny z dużym wyprzedzeniem, niezwłocznie po ogłoszeniu przez PZPN terminów meczów 1/4 finału Pucharu Polski". Według Wojskowych odwołanie lub w ostateczności przełożenie tych imprez wiązałoby się "z bardzo istotnymi stratami finansowymi oraz wizerunkowymi dla Legii" - podkreślono.

Terminarz ćwierćfinałów Pucharu Polski:

Wtorek, 25 lutego

Ruch Chorzów – Korona Kielce, godz. 20:00

Środa, 26 lutego

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, godz. 18:00

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, godz. 21:00

Czwartek, 27 lutego

Polonia Warszawa – Puszcza Niepołomice, godz. 18:00