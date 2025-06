Robert Kubica nie startuje już w zawodach Formuły 1, ale spełnia się w wyścigach długodystansowych. W ciągu ostatnich kilku lat odnosił znaczące sukcesy, ale nic nie pobije tego, co dokonał dzisiaj. "To także jeden z największych, jeśli nie największy, jego sukces w karierze kierowcy, co najmniej na równi z wynikami z Formuły 1" - pisaliśmy dziś o wygranej Polaka w 93. wyścigu 24h Le Mans.

Robert Kubica wygrał 24h Le Mans. Komentarze i reakcje ekspertów

Tuż po dzisiejszym triumfie Kubicy, na portalu X zawrzało. Olbrzymich emocji nie krył chociażby Cezary Gutowski, który karierę polskiego kierowcy relacjonuje od ponad dwóch dekad. "Robert, TU SEI GRANDE [jesteś wielki - przyp. red]. Jeden z największych sukcesów w historii polskiego sportu. Zwycięstwo w Le Mans - zasługa siły Twojego charakteru, inteligencji, uporu, wiary, niewiarygodnego talentu i niezłomności! NIEZNISZCZALNY, DZIĘKUJEMY! KOCHAMY CIĘ! - napisał dziennikarz (pisownia oryginalna).

W siódmym niebie był też Maciej Jermakow, do niedawna działający w Viaplay: " KUBICA WYGRYWA LE MANS!!!!!! MÓJ BOŻE. Polski kierowca wygrywa 24h LeMans w generalce, w klasie LMP2 triumfuje polski zespół (z Kubą Śmiechowskim w składzie). CO TO ZA DZIEŃ DLA POLSKIEGO MOTORSPORTU, historia, łezka się w oku kręci!! BRAWO!!!!!!!" - gratulował Kubicy za pośrednictwem portalu X.

"Robert Kubica wygrywa #24hlemans!!! Legenda! Ale wzrusz… Dzięki za to! Le Mans jest dziś biało-czerwone - w LMP2 najlepszy Inter Europol Competition. Co za dzień naszego motosportu!" - przekazała natomiast dziennikarka Aldona Marciniak, która motosportowem zajmowała się m.in. w Przeglądzie Sportowym oraz Viaplay.

Nieco oszczędniejszy w słowach był Paweł Baran, kolejny dziennikarz, który znajdował się w ekipie Viaplay od Formuły 1: "Robert Kubica zawsze największe sukcesy odnosi wtedy, gdy rozgrywane jest Grand Prix Kanady. Nie ma przypadków" - dostrzegł.

Mateusz Ligęza z Radia Zet również wypowiedział się o Kubicy w samych superlatywach: "2025 - Wielkie marzenie stało się faktem ...determinacja, konsekwencja i niebywały talent, który dał mu tę wisienkę w karierze. Doczekał się zaliczając po drodze tyle potknięć. Nawet tutaj..." - napisał, po czym wrócił jeszcze do roku 2021, w którym Kubica również mógł zatriumfować w 24h Le Mans, ale na ostatnim okrążeniu jego samochód uległ awarii.

"Robert Kubica wygrywa wyścig #LeMans24. Ogromny sukces naszego kierowcy. Ferrari o numerze 83 pilotowane przez Polaka, Ye Yifey i Philipa Hansona najszybsze w stawce. Jaka piękna historia. Szef." - to słowa Łukasza Gagaska, który na X prowadzi popularny profil o różnych dyscyplinach sportowych.

Krótko i konkretnie o wielkim zwycięstwie Kubicy wypowiedział się Mikołaj Sokół, jeden z najpopularniejszych głosów motosportu w Polsce. "Historyczny triumf: Robert Kubica, Yifei Ye i Phil Hanson wygrywają 24h Le Mans! Zwycięstwo w legendarnym, jednym z najsłynniejszych wyścigów na świecie to wyjątkowy wyczyn, kolejny imponujący sukces w karierze Roberta. Dziękujemy, gratulujemy, jesteśmy dumni - przekazał dziennikarz Eleven Sports i Rzeczpospolitej.

Tylko jednego zdania potrzebował do opisania dzisiejszego osiągnięcia Roberta Kubicy Sebastian Warzecha, dziennikarz Weszło: "Robert Kubica jest kozak" - skwitował. I trudno się z nim nie zgodzić.

