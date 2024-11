Oto co stało się na stadionie w Białymstoku. Sędzia musiał przerwać mecz

"We are here to make magic!" ("Jesteśmy tu, by czarować!") - efektowną oprawę pod takim hasłem zaprezentowali kibice Jagiellonii Białystok na początku meczu z Molde w Lidze Konferencji Europy. Później olbrzymiej sektorówce towarzyszyły także efekty pirotechniczne, które doprowadziły do przerwania spotkania.

jsew