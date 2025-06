Oto potencjalni rywale Lecha w II rundzie el. LM. Wszyscy boją się jednej drużyny

Lech Poznań wraca do rywalizacji w eliminacjach Ligi Mistrzów po trzech latach przerwy. W sezonie 22/23 Lech odpadł już w pierwszej rundzie po porażce 2:5 w dwumeczu z Karabachem Agdam. Teraz sytuacja Polski w rankingu UEFA jest już dużo lepsza, więc Lech zacznie rywalizację od drugiej rundy. Zespół Nielsa Frederiksena będzie walczył o to, by zagrać w tych rozgrywkach po raz pierwszy w historii. Droga będzie jednak długa i potencjalnie wyboista. Na kogo Lech może trafić w swoim pierwszym dwumeczu w Europie?

Oto, na kogo może trafić Lech Poznań w losowaniu. Jeden zły scenariusz

Losowanie par drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów rozpocznie się w środę o godz. 12:00. Znana jest grupa potencjalnych rywali Lecha Poznań. Mistrz Polski trafi na chorwacką Rijekę lub na lepszych z par FC Drita (Kosowo) / FC Differdange 03 (Luksemburg), KF Egnatia (Albania) / Breidablik (Islandia) lub FC Noah (Armenia) / FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra).

Zdecydowanie najtrudniejszym przeciwnikiem dla Lecha byłaby Rijeka, która zdobyła mistrzostwo Chorwacji, pokonując Dinamo Zagrzeb i Hajduk Split. W przypadku wylosowania Lecha będą to pierwsze starcia dla Rijeki z rywalami z Polski. "Jak będzie Chorwacja, to będzie duży pech", "my zawsze mamy pecha w losowaniu LM, więc pewnie Rijeka", "byle nie Rijeka", "byle nie Chorwaci, reszta jakoś ujdzie" - czytamy w komentarzach kibiców na portalu X.

"Byle nie Rijeka i jest bardzo dobrze. Reszta obowiązkowo do przejścia" - dodaje Dawid Dobrasz z meczyki.pl. Sugerując się Power Rankingiem od Opty, to Lech Poznań zajmuje 124. miejsce w rankingu europejskim. Z kolei Rijeka jest notowana na 171. miejscu.

Warto zaznaczyć, że awans Lecha do trzeciej rundy el. Ligi Mistrzów będzie oznaczał, że mistrz Polski ma zapewniony udział w fazie ligowej europejskich pucharów - co najmniej Ligi Konferencji.

Lech walczy o pozostanie gwiazdy. Wkrótce do klubu wróci wychowanek

Jak wyglądają działania transferowe Lecha na tym etapie przygotowań? Do klubu oficjalnie dołączy Bartłomiej Barański, który dokończył sezon 24/25 na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów. Z Lech odszedł Dino Hotić, Filip Bednarek (koniec kontraktu), a także Rasmus Carstensen i Mario Gonzalez, którym zakończyły się wypożyczenia do Lecha.

Wielkimi krokami zbliża się powrót Mateusza Skrzypczaka, który w umowie z Jagiellonią Białystok ma klauzulę wykupu w wysokości 900 tys. euro. Skrzypczak to wychowanek Lecha, który grał w klubie w latach 2016-2022. Skrzypczak zagrał czternaście meczów w pierwszym zespole Lecha, w których strzelił jednego gola.

Cały czas Lech walczy o to, by Afonso Sousa pozostał w klubie na zbliżające się rundy eliminacji. Lech wycenia Portugalczyka na sześć mln euro.

Pierwsze mecze drugiej rundy el. Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 22-23 lipca, a rewanże będą rozegrane tydzień później. Relacje tekstowe na żywo z meczów Lecha Poznań w europejskich pucharach w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.