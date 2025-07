Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski! "Dokumenty podpisane"

Cezary Kulesza zapowiadał, że w przyszłym tygodniu powinien pojawić się oficjalny komunikat ws. selekcjonera. Trwające aż miesiąc poszukiwania można wreszcie uznać za zakończone.

Znamy nazwisko nowego selekcjonera

Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z redakcji meczyki.pl, nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Jan Urban. Był faworytem mediów, wskazywano go jako najrozsądniejszy wybór i osobę, która będzie w stanie oczyścić atmosferę w szatni i wokół kadry. Dokumenty zostały już podpisane przez trenera.

Prezentacja Urbana w nowej roli ma odbyć się w środę. Dostanie nieco mniej niż dwa miesiące na przygotowanie reprezentacji do meczów eliminacji do mistrzostw świata z Holandią (4 września na De Kuip w Rotterdamie) i Finlandia (7 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie). Jego kontrakt będzie obowiązywał co najmniej do końca eliminacji do mundialu. Jeśli awansuje, zostanie przedłużony.

Pierwszym wyborem Cezarego Kuleszy był Maciej Skorża, ale ten musiał odmówić, nie rozwiąże kontraktu z Urawa Red Diamonds. Później brakowało konkretnego tropu. Pojawiały się jedynie sugestie, że Kulesza może postawić na Jerzego Brzęczka. Ten pojawił się kilka dni temu w siedzibie PZPN, razem z Jackiem Magierą. Prezes rozmawiał z nimi o pracy w kadrze, ale nie padły żadne konkretne deklaracje, z żadnej strony.

Spotkanie Kuleszy z dwoma trenerami zaskoczyło wszystkich, bowiem ostatnich dniach w mediach dominowały nazwiska Urbana oraz Adama Nawałki. Finalnie Kulesza miał między nimi decydować, kogo zatrudnić.

Jan Urban ostatnio pracował w Górniku Zabrze, został zwolniony w połowie kwietnia. Jako trener pracuje łącznie od 27 lat, zaczynał w Osasunie Pampeluna. Sporą część kariery trenerskiej spędził w polskich klubach, w tym w Legii Warszawa, Lechu Poznań i Śląsku Wrocław. Ma też doświadczenie pracy z reprezentacją Polski - w latach 2007/2008 był asystentem Leo Beenhakkera.

Po trzech meczach eliminacyjnych Polska ma na koncie sześć punktów i zajmuje trzecie miejsce, za Holandią i Finlandią.