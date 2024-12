Hajto nie wytrzymał, musiał się wtrącić. "Ogromny wpływ na Lewandowskiego"

Robert Lewandowski znajduje się w kapitalnej formie w tym sezonie. Na koncie ma już 22 gole i dwie asysty w 20 spotkaniach. Co więcej, w miniony wtorek przeszedł do historii. Dołączył bowiem do absolutnej elity Ligi Mistrzów - w meczu ze Stade Brest (3:0) ustrzelił dublet, były to odpowiednio bramki numer 100. i 101. w tych rozgrywkach w jego karierze. Tę magiczną barierę przekroczyło jedynie dwóch zawodników. Mowa o Leo Messim (129) i Cristiano Ronaldo (140).

Tomasz Hajto nie ma wątpliwości. Lewandowski sporo zawdzięcza Kucharskiemu

Tak wielkie osiągnięcie skłania do przyjrzenia się bliżej karierze Lewandowskiego i temu, jak sukcesywnie powiększał dorobek strzelecki w europejskich pucharach. Robił to, grając dla Borussii Dortmund, dla Bayernu Monachium czy FC Barcelony. Nie ulega wątpliwości, że jego kariera może być wielką inspiracją dla innych. Na ten fakt uwagę zwrócił m.in. Roman Kołtoń w Cafe Futbol.

- Przez ostatnie naście lat jest idolem dzieci. To jest coś niesamowitego, działa na wyobraźnię - podkreślał. Nagle przerwał mu Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski wskazał, kto miał duży wpływ na to, że właśnie w taki sposób potoczyła się kariera Lewandowskiego. Podał konkretne nazwisko.

- Jedną rzecz tylko, przepraszam, że Ci przerwę - zaczął. - O ile podkreśla Robert i wszyscy, jak ważna jest rola żony w jego życiu i w jego poświęceniu się piłce, bo to jest ogromne poświęcenie. (...) I nieważne, jaką ma relację z Czarkiem Kucharskim, to ja powiem, że ogromną rolę na wpływ jego kariery i decyzje ma Czarek Kucharski. Abstrahuję od tego, co się dzieje między nimi - podkreślał Hajto. Jak wiemy Kucharski i Lewandowski nie żyją obecnie w dobrych stosunkach i toczą między sobą batalię sądową. W tle jest sprawa szantażu.

Jednak zdaniem Hajty to właśnie ten człowiek pomógł napastnikowi wypłynąć na szerokie wody i wypracować taką renomę. Były piłkarz przedstawił krok po kroku, jak toczyła się kariera Lewandowskiego i jak wpływał na nią właśnie Kucharski. - W Legii nie dał sobie rady, zadecydował, że idzie do Znicza. Tam zrobił króla strzelców. Znicz w ogóle był wtedy rewelacją, bo to nie był tylko Lewandowski. Tam się wróżyło wielką karierę czterem czy pięciu piłkarzom. Tylko Robert się przebił - kontynuował.

"To wszystko zbudował sobie Robert, ale decyzję były Czarka Kucharskiego"

- Poszedł do Lecha. (...) Decyzja o pójściu do Dortmundu, przekonanie Roberta przez Czarka Kucharskiego. Zrobił tam fenomenalną karierę. (...) Pójście do Bayernu. Wiemy, że miał inne propozycje. Tam było Chelsea, Manchester United, Real Madryt. Czarek się upiera na Bayern Monachium. Dzięki Bayernowi, wpasowaniu się w ten mental Bayernu, w tę pewność siebie, Robert tam wykręcił naprawdę największe liczby i wszystko wygrał, pobił wszystkie rekordy - zaznaczał Hajto. - To wszystko zbudował sobie Robert, ale decyzje były Czarka Kucharskiego - podsumował.

Teraz przed Lewandowskim kolejne wyzwania sportowe. Szansę do zdobycia bramki numer 102. w Lidze Mistrzów będzie miał 11 grudnia, kiedy zmierzy się z Borussią. Wcześniej rozegra dwa spotkania ligowe.