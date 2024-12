Sześć goli w meczu Korona - Górnik. 22-latek bohaterem. Aż złapał się za głowę

W ostatnich dniach głównym tematem po derbach między Piastem Gliwice a Górnikiem Zabrze (0:1) były zachowania Lukasa Podolskiego. Niemiec sfaulował brutalnie Damiana Kądziora, wbiegł prosto w Jakuba Czerwińskiego po golu Yosuke Furukawy na 1:0, a także pokazywał "gest Kozakiewicza". A to wszystko od 73. minuty, gdy Podolski pojawił się na boisku. Zdaniem ekspertów Podolski powinien zakończyć ten mecz z czerwoną kartką. Komisja Ligi nałożyła na Podolskiego karę pieniężną w wysokości 15 tys. złotych, a Górnik złożył odwołanie.

Zobacz wideo Problem z sędziami w Ekstraklasie? Żelazny: Nikomu to nie przyszło do głowy żeby to przerwać