Krzysztof Piątek podbija Turcję! Już jest na szczycie, co za słowa

Ostatnie tygodnie dla Istanbulu Basaksehir były bardzo trudne. Po bardzo obiecującym początku sezonu - 10 meczów bez porażki - przyszedł równie długi kryzys. Zespół Krzysztofa Piątka od 27 września nie potrafił wygrać dziesięciu kolejnych spotkań, ale przełamanie przyszło w odpowiednim momencie, bo przeciwko rywalowi wyżej notowanemu w tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski przekroczył granice żenady? Kosecki: Są rzeczy, o których nie wiemy

W Turcji zachwyty nad Piątkiem. Jest już na szczycie

Basaksehir rozbił piąte w tabeli Goztepe już w pierwszej połowie. Do przerwy był wynik 4:0, a dwa gole strzelił Krzysztof Piątek. Po zmianie stron goście zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem. Dla reprezentanta Polski były to bramki numer siedem i osiem w tym sezonie tureckiej Super Lig, dzięki czemu jest liderem klasyfikacji strzelców: ex aequo z Simonem Banzą oraz Ciro Immobile. We wszystkich rozgrywkach Piątek ma już na swoim koncie 15 goli.

Świetną postawę napastnika reprezentacji Polski docenili także tureckie media. "Koncert Piątka" - tak brzmiał nagłówek fanatik.com.tr. "Grając fenomenalnie od początku do końca meczu, Basaksehir pokonał Goztepe 4:1, a gwiazdą stał się Krzysztof Piątek" - to z kolei telewizja EkolTV.

Dwa gole Krzysztofa Piątka to nie jedyna dobra informacja z polskiej perspektywy. Po 576 dniach, które spędził na leczeniu ciężkiej kontuzji, do gry wrócił Patryk Szysz. Polak pojawił się na murawie 82. minucie spotkania. - Jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy dzisiaj zagrać z Szyszem. To bardzo silny i szybki lewonożny zawodnik, którego bardzo lubię. Kiedy zaczęliśmy razem pracować, lepiej zrozumieliśmy jego jakość. Mógł rozpocząć treningi po około 14 miesiącach. Teraz powoli zaczyna dostawać czas na grę. Myślę, że bardzo dobrze pasuje do naszej gry i mam nadzieję, że będzie jednym z graczy, którzy wniosą swój wkład, ponieważ potrzebujemy zawodnika o takim profilu. Chcę mu pogratulować. Mam nadzieję, że będzie miał długą karierę już bez kontuzji - powiedział na konferencji prasowej trener gospodarzy Cagdas Atan.

Istanbul Basaksehir w 13 występach zgromadził 19 punktów i jest siódmy w tabeli. Prowadzi Galatasaray Stambuł - 34 pkt w 12 meczach.