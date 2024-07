Boniek zobaczył, co zrobiła Jagiellonia i od razu wypalił. "Na 100%"

- To była jagiellońska masakra piłką nożną na Litwie! Jesus Imaz ustrzelił hattricka w 14 minut, czwartego gola dołożył po przerwie Kristoffer Hansen i wspierana przez 1700 swoich kibiców Jagiellonia Białystok rozgromiła w Poniewieżu miejscowy FK aż 4:0 w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tylko jakiś kataklizm w rewanżu w Białymstoku odbierze drużynie Adriana Siemieńca grę w fazie ligowej co najmniej Ligi Konferencji Europy! - tak, prosto z Litwy, pisał dziennikarz Sport.p Jakub Seweryn.

Boniek nie ma wątpliwości. Napisał o Jagiellonii

Gole Jesusa Imaza i Kristoffera Hansena zapewniły Jagiellonii solidną zaliczkę przed rewanżem, który już 31 lipca odbędzie się w Białymstoku. Już przed dwumeczem wiadomo było, że wygrana z FK Ponewież zagwarantuje udział w pucharach jesienią - minimum w Lidze Konferencji Europy.

Choć do przypieczętowania tego faktu potrzeba jeszcze rewanżowego meczu w Białymstoku, to nie ma co się oszukiwać. Jagiellonia jest już jedną nogą i kawałkiem drugiej w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. A to jest równoznaczne z tym, że jesienią na Podlasie zawitają puchary.

Wątpliwości nie ma także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek, który aktywnie komentuje wydarzenia związane z polskim futbolem. Na swoim profilu na portalu X podzielił się wrażeniami po wtorkowym meczu Jagiellonii.

"Brawo Jagiellonia. Faza grupowa już na 100%. Teraz tylko zależy gdzie? Co myślicie, gdzie trafią? Ja, żeby nie zapeszyć, życzę Europa League" - napisał.

Przypomnijmy, że w przypadku przejścia litewskiego FK Poniewież białostoczanie najprawdopodobniej zmierzą się z norweskim Bodo/Glimt. To zespół, który także w pierwszym spotkaniu II rundy wygrał przekonująco.