Internet płonie po tym, co w 14 minut zrobił Jesus Imaz! "Szczęki opadają"

Jagiellonia Białystok rozpoczęła sezon 2024/25 od wygranej 2:0 z Puszczą Niepołomice, ale znacznie ważniejszy sprawdzian czekał piłkarzy Adriana Siemieńca na Litwie. Tam zmierzyli się z FK Poniewież w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Białostoczanie szybko ustawili wynik spotkania, a bohaterem był Jesus Imaz.

Jesus Imaz Superstar. Show lidera Jagiellonii w eliminacjach Ligi Mistrzów

Jagiellonia oczywiście była faworytem spotkania, ale raczej trudno było spodziewać się, że mistrzowie Polski tak szybko ustawią mecz. Po trudnych pierwszych 15 minutach do siatki trafił Jesus Imaz i dał białostoczanom prowadzenie 1:0. Na kolejne trafienie Hiszpana trzeba było poczekać do 28. minuty i było już 2:0.

Tym razem Imaz długo nie zwlekał ze zdobyciem kolejnego trafienia i w 29. minucie skompletował hattricka na 3:0. Potrzebował na to zatem tylko 14 minut! Eksperci w mediach społecznościowych od razu zaczęli komentować występ lidera Jagiellonii Białystok. Tak naprawdę trudno szukać czegoś innego, niż pochwał w jego kierunku.

"Szczęki opadają, co teraz zrobił ten Jesus Imaz" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl, który spotkanie oglądał w Poniewieżu.

"Wspaniałym piłkarzem jest Jesus Imaz. Legenda może zapewnić konkretną zaliczkę przed rewanżem. Piękna historia" - napisał w serwisie X dziennikarz Sport.pl Filip Macuda.

"Big Game Player - Jesus Imaz - wprowadza Jagiellonię do fazy ligowej europejskiego pucharu" - dodawał Dawid Dobrasz z Meczyki.pl, podkreślając, że gole Imaza zbliżają Jagiellonię co najmniej do gry w Lidze Konferencji.

"Jesus Imaz. #BallonDor" - napisał prześmiewczo Michał Zachodny z Viaplay, żartując, że Imaz za występ zasłużył na zdobycie Złotej Piłki.

"Jesus Imaz z hat-trickiem w debiucie w eliminacjach europejskich pucharów. Genialny piłkarz, a bramka numer 2. fantastyczna. Jagiellonia wzorowo dopełnia dzisiaj formalności" - pisał Maciej Skucha, zajmujący się głównie I ligą.

"Pan piłkarz Jesus Imaz zabawia się hat-trickiem w kwadrans" - dodawał Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

"Pan Jesus Imaz. Kapitalny występ Hiszpana i całej drużyny Jagiellonii. Ręce same składają się do oklasków" - napisał Maciej Łanczkowski z tygodnika "Piłka Nożna".

"Imaz pokazuje, że Hiszpania panuje w Europie. Zasłużył na taki występ, patrząc na całokształt jego przygody w Białymstoku" - zaznaczył Radosław Laudański z Weszło.

Jesus Imaz stał się trzecim zawodnikiem w historii, który zdobył hattricka w eliminacjach europejskich pucharów w barwach Jagiellonii Białystok. Ponadto Hiszpan dokonał tego w swoim pierwszym w karierze występie w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Jagiellonia Białystok finalnie wygrała mecz 4:0 i ma kapitalną zaliczkę przed rewanżem. Ten zaplanowano na 31 lipca. Pierwszy gwizdek o 20:30 na Stadionie Miejskim w Białymstoku.