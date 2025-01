Uwaga! Mecz Legii w Ekstraklasie przełożony. Oto powód

Legia Warszawa w niedzielę 2 lutego wróci do gry po zimowej przerwie. Piłkarze Goncalo Feio w ramach 19. kolejki Ekstraklasy zmierzą się o 17:30 z Koroną Kielce. Trzy tygodnie później mają natomiast przystąpić do meczu z Radomiakiem Radom. W jego przypadku doszło jednak do pewnej zmiany planów. Pierwotnie miał on zostać rozegrany w niedzielę 23 lutego, ale już wiadomo, że tak się nie stanie.

Ekstraklasa ogłasza: Mecz Legii przełożony. "Ze względów programowych"

Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowała strona internetowa Ekstraklasy. - Na wniosek Canal+ ze względów programowych dokonano korekty terminów dwóch spotkań 22. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, wracając do pierwotnych planów partnera mediowego Ekstraklasy - czytamy.

Nowy termin meczu podali też przedstawiciele Radomiaka Radom. - Informujemy, że na wniosek telewizji Canal+, ze względów programowych, Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy dokonał zmiany terminu meczu przyjaźni pomiędzy Radomiakiem Radom a Legią Warszawa. Spotkanie ostatecznie odbędzie się w sobotę (22 lutego) o godz. 20:15 na stadionie przy ul. Struga 63 w Radomiu - ogłoszono na platformie X.

Kontrowersyjna zmiana planów w Ekstraklasie. W tle hit Pucharu Polski. Legia ma się z czego cieszyć

Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem 22 lutego o 20:15 miało dojść do starcia Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. To spotkanie również zostało przełożone. Odbędzie się ono dzień później - 23 lutego o godz. 17:30. Roszada ta ucieszy przede wszystkim graczy Legii Warszawa. A wszystko przez to, co ma nastąpić później.

W środę 26 lutego Legia zagra bowiem w ćwierćfinale Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok. Ta z kolei w ramach 22. kolejki Ekstraklasy zmierzy się w niedzielę 23 lutego na wyjeździe z Cracovią (godz. 14:45). Oznacza to, że piłkarze ze stolicy będą mieli jeden więcej na odpoczynek niż mistrzowie Polski, co teoretycznie stawia ich w lepszej pozycji. Losy awansu do półfinału Pucharu Polski rozstrzygnie tylko jeden mecz.