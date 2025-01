Były reprezentant kraju wraca do Ekstraklasy! Ogłosili hit

Puszcza Niepo這mice ju nied逝go ponownie przyst徙i do walki o utrzymanie w Ekstraklasie. W startuj帷ej rundzie wiosennej zyska dodatkowe wsparcie. Jak w pi徠ek poinformowali klubowi dzia豉cze, do zespo逝 do陰czy nowy pomocnik - Gieorgij 真kow. Dla reprezentanta Kazachstanu b璠zie to wielki powr鏒 do naszego kraju. W sumie w Polsce sp璠zi dwa i p馧 roku.

3 https://www.youtube.com/watch?v=F9xVitQTwyk Otwórz galerię Na Gazeta.pl