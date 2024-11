Media: Kosmiczna oferta za najlepszego strzelca Ekstraklasy. To byłby rekord!

Radomiak Radom ma spore wahania w tym sezonie. Rozpoczął go nieźle, od zwycięstwa z GKS-em Katowice, natomiast potem zanotował aż cztery porażki z rzędu, w tym bolesną z Legią (1:4). Kiedy wydawało się, że drużyna może "odpalić" po imponującej wygranej z Koroną Kielce (4:0), triumfowała tylko w jednym z kolejnych pięciu spotkań. Od paru tygodni regularnie zawodzi za to piłkarz, który z kielecką ekipą został bohaterem i ustrzelił hat-tricka.

Gwiazdor Radomiaka może odejść? Milion euro czeka na stole

Mowa oczywiście o Leonardo Rochy. Ten, mimo że nie trafił do siatki od trzech spotkań, wciąż pozostaje liderem klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców ekstraklasy z dorobkiem 10 goli. Tym samym stał się priorytetem dla kilku europejskich klubów m.in. FC St. Pauli, o czym poinformował niemiecki dziennik Abendblatt.

Dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet" Łukasz Olkowicz zdradził za to, że Radomiak niedawno odrzucił ofertę jednego z egipskich zespołów, który proponował za napastnika milion euro. Klub ma oczekiwać co najmniej dwóch milionów euro. Jeśli jednak transfer za wspomniany milion doszedłby do skutku, to Rocha i tak stałby się najdrożej sprzedanym graczem w historii radomskiej drużyny.

Obecnie ten rekord należy do Pedro Henrique, który w lutym odszedł do WH Three Towns za 900 tys. euro. Bardzo dobra forma sprawiła, że po zaledwie pół roku został jednak sprzedany za 1,4 mln euro do drużyny Khor Fakkan. Radomiak również miał powody do zadowolenia, gdyż zapewnił sobie 20 proc. od kolejnej transakcji.

Portal Goal.pl jakiś czas temu informował, że Rocha znalazł się na liście życzeń klubów: z Turcji, Holandii oraz Włoch. Dodatkowo chętne na zakontraktowanie go mają być również drużyny z Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz... Raków Częstochowa. I choć Radomiak nie chce oddawać piłkarza, to sytuacja finansowa może go zmusić do takiego ruchu.

Radomiak Radom zajmuje obecnie 14. miejsce w ekstraklasie z dorobkiem 13 pkt. Mimo że rozegrał jeden mecz mniej, to ma tylko dwa punkty przewagi nad będącą w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice. Najbliższe spotkanie rozegra w piątek 8 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Pogonią Szczecin.