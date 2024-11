Hiszpanie piszą wprost o sytuacji Lewandowskiego. Scenariusz idealny!

Robert Lewandowski jest w bieżącym sezonie w świetnej dyspozycji. Między innymi to dzięki jego dyspozycji FC Barcelona radzi sobie tak dobrze, a sam Polak jest wychwalany przez hiszpańskie media. "Pod wodzą Hansiego Flicka Polak przeżywa drugą lub trzecią młodość i notuje liczby osiągalne dla niewielu" - czytamy.

Robert Lewandowski nie przestaje strzelać. Oto klasyfikacja Złotego Buta

Do tej pory w rozgrywkach ligowych Lewandowski strzelił już 14 goli. Dzięki temu jest liderem klasyfikacji strzelców nie tylko La Liga, ale również Złotego Buta, na co uwagę zwróciło "Mundo Deportivo". "Lewandowski umacnia się na pozycji lidera. Zdobył już Złotego Buta w 2021 i 2022 roku z Bayernem Monachium, strzelając 41 i 35 goli w Bundeslidze, a w tym roku jest jednym z największych faworytów do ponownego zdobycia tej nagrody" - czytamy.

Tuż za nim znajduje się Alex Tamm z Kalju FC, który w estońskich rozgrywkach strzelił 28 goli. Lewandowski wyprzedza go jednak, ponieważ bramki w ligach top 5 liczą się podwójnie. Podium zamyka Viktor Gyokeres. Szwed ma na koncie 16 trafień ze współczynnikiem 1.5.

Top 10 klasyfikacji Złotego Buta

Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 14 goli (współczynnik 2), 28 pkt Alex Tamm (Kalju FC) - 27 goli (współczynnik 1), 27 pkt Viktor Gyokeres (Sporting Lizbona - 16 goli (współczynnik 1,5) 24 punkty Reginaldo Ramires (Auda/Ryga) - 24 gole (współczynnik 1) 24 pkt Pall Klettskard (Klaksvik) - 23 gole (współczynnik 1) 23 pkt Harry Kane (Bayern Monachium) - 11 goli (współczynnik 2) 22 pkt Erling Haaland (Manchester City) - 11 goli (współczynnik 2) 22 pkt Mateo Retegui (Atalanta) - 11 goli (współczynnik 2) 22 pkt Alioune Ndoye (Valmiera FC) - 21 goli (współczynnik 1) 21 pkt Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) - 10 goli (współczynnik 2) 20 pkt

Robert Lewandowski kolejną okazję do zdobycia bramki w La Lidze będzie miał już w niedzielę o godzinie 21:00. Tego dnia FC Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad. Ekipa Hansiego Flicka po 12 meczach jest liderem tabeli z dorobkiem 33 punktów.