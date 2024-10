Rośnie nowa siła na piłkarskiej mapie Polski. Podpisali umowę z gigantem

Motor Lublin niedawno zatrudnił Łukasza Jabłońskiego, który został wiceprezesem i miał zająć się m.in. pozyskiwaniem sponsorów. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo już miesiąc później klub poinformował o pozyskaniu giganta branży bukmacherskiej do grona swoich sponsorów. Wokół firmy narosło jednak sporo domysłów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Motor Lublin ogłosił nowego sponsora. Niedawno szukali opcji sprzedaży

"Dziś została zawarta umowa sponsoringowa, na mocy której Fortuna Zakłady Bukmacherskie została Oficjalnym Sponsorem Motoru Lublin. Kontrakt obowiązywać będzie co najmniej do końca sezonu 2024/2025 z możliwością jego przedłużenia" - napisał Motor w komunikacie prasowym w czwartek 17 października.

Dla klubu to spora zmiana, bo w ostatnich latach żaden bukmacher nie współpracował z lublinianami. Poprzednim była firma Forbet. - Cieszymy się, że udało nam się pozyskać do grona partnerów tak rozpoznawalną na polskich rynku firmę bukmacherską, znaną ze wspierania polskiego sportu. Wierzymy, że wspólne działania przyniosą wiele dobrego dla klubu, sponsora i przede wszystkim naszych kibiców. Dziękuje Fortunie za zaufanie i mam nadzieję, że trwający sezon to tylko początek długoletniej współpracy - wyjaśnił wiceprezes Jabłoński.

- Od dłuższego już czasu obserwujemy poczynania obecnego beniaminka PKO BP Ekstraklasy. Imponująca baza kibiców, dynamiczny rozwój w każdej płaszczyźnie, a przede wszystkim atmosfera na domowych meczach na Arenie Lublin to elementy, które nie mogą zostać niezauważone - dodał prezes Fortuny Konrad Kaczmaruk.

Dla Motoru to z pewnością zastrzyk gotówki i część realizacji planu Zbigniewa Jakubasa, by klub zaczął finansować się sam. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa współpraca tych podmiotów. Zwłaszcza że wokół Fortuny działo się sporo w ostatnich miesiącach.

Bukmacher należy do czesko-słowackiej grupy inwestycyjnej Penta Investments zarejestrowanej na Cyprze. Media informowały, że właściciele już kilkukrotnie sondowali możliwości sprzedania zależnej grupy Fortuna Entertainment Group, a w tym celu rozpoczęli nawet współpracę z gigantem usług finansowych JPMorgan.

Jeszcze do poprzedniego sezonu Fortuna była sponsorem tytularnym I ligi, a także Pucharu Polski. Rozgrywki ligowe przejął od niej inny bukmacher, a Puchar na razie nie zyskał kolejnego sponsora tytularnego. Firma współpracuje jeszcze m.in. z Legią Warszawa, Radomiakiem Radom i KSW.