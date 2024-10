Eksperci i kibice reagują po decyzji Świątek. Jest jeden poważny problem

Iga Świątek niedawno ogłosiła zakończenie współpracy z dotychczasowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Łukasz Jachimiak ze Sport.pl donosił, że nowym szkoleniowcem Polki ma być Wim Fissette. Jego doniesienia okazały się prawdziwe, a tenisistka w czwartek oficjalnie poinformowała o rozpoczęciu współpracy z Belgiem.

Eksperci reagują na doniesienia Igi Świątek

Wieści przekazane przez Świątek poruszyły ekspertów, którzy wypowiedzieli się na temat jej nowego trenera. "Wim Fissette nowym trenerem Igi Światek. Belg i Polka już przygotowują się wspólnie do WTA Finals w Rijadzie. Jako pierwszy o możliwości zatrudnienia Fissette'a pisał Łukasz Jachimiak. Łukasz - TOP! A ta polsko-belgijska współpraca niech będzie owocna" - napisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

I dodał: Fissette był wolny od połowy września. Współpracował m.in. z Clijsters, Halep, Kvitovą, Azarenką, Kerber, Zheng, Osaką. Grzechem byłoby nie skorzystać z jego ogromnego doświadczenia na najwyższym poziomie. Czuję, że Świątek na tej współpracy tylko skorzysta.

"Co ważne Fissette i Świątek rozpoczęli już wspólne przygotowania do WTA Finals. W teamie pozostają Maciej Ryszczuk, Daria Abramowicz i sparingpartner, Tomasz Moczek" - dodał Hubert Błaszczyk.

"Wim Fissette nowym trenerem Igi Świątek! Cieszy powiew świeżości i zagraniczna myśl trenerska oraz doświadczenie Belga w wygrywaniu Wielkich Szlemów. Oby teraz udało się wszystko odpowiednio poukładać i prowadzić treningi na własnych warunkach, czekam na efekty" - stwierdził Seweryn Czernek.

"Belg Wim Fissette nowym trenerem Igi Świątek. W przeszłości był trenerem Wiktorii Azarenki, Kim Clijsters, Simony Halep, Angelique Kerber i Naomi Osaki. O kobiecym tenisie z najwyższej półki wie wszystko. Oby to był trafny i owocny wybór" - napisał Tomasz Lis.

"Dobrze dla Igi, choć nie jestem pewien, czy Wim Fissette i „długoterminowość" naprawdę idą w parze" - dodał Henry Breadstick, który przedstawił, że Fissette nie pracuje z daną tenisistką dłużej niż maksymalnie dwa - trzy lata.

"Wim Fissette oficjalnie nowym trenerem Świątek. Musiało to być zagraniczne wielkie nazwisko i zdecydowanie jest jednym z najlepszych w branży, był również dostępny po rozstaniu z Osaką zaledwie miesiąc temu. Ciekawe, co wniesie do drużyny" - stwierdził Damian Kust.