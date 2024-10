Magiera ma dość! Piłkarze odesłani do rezerw. Radykalna decyzja

Nie tak wyobrażali sobie początek sezonu piłkarze Śląska Wrocław. W dziewięciu spotkaniach w PKO BP Ekstraklasie zdobyli zaledwie cztery punkty, nie odnieśli jeszcze żadnego zwycięstwa i są na ostatnim miejscu w tabeli (mają jednak do rozegrania dwa zaległe spotkania). W dodatku odpadli w półfinale kwalifikacji rozgrywek Ligi Konferencji UEFA.

Jacek Magiera zdecydował. Radykalne kroki

Tuż przed przerwą reprezentacyjną wydawało się, że Śląsk Wrocław wreszcie wygra w lidze. Po znakomitym początku po zaledwie ośmiu minutach prowadził przed własną publicznością z Cracovią 2:0. Jego gra mogła się naprawdę podobać. Ostatecznie jednak gospodarze stracili cztery gole i przegrali 2:4 (2:1).

Teraz wrocławianie szykują się do kolejnego spotkania w PKO BP Ekstraklasie - na wyjeździe z bardzo dobrze spisującym się beniaminkiem (ósme miejsce w tabeli i 15 punktów w 11 meczach) - GKS-em Katowice. Przygotowania nie są spokojne. Trener Jacek Magiera, dla którego może to być mecz ostatniej szansy, jeśli chodzi o posadę, podjął radykalną decyzję. Odstawił dwóch piłkarzy do ekipy rezerw.

"Jak udało nam się ustalić, dwóch zawodników Śląska rozpocznie treningi z rezerwami, podczas gdy do dynamiki pierwszego zespołu włączony zostanie duet wyróżniających się podopiecznych Michała Hetela. W spotkaniu z GKS-em najprawdopodobniej zabraknie Jakuba Jezierskiego i Juniora Eyamby, dla którego będzie to trzecie starcie z rzędu poza kadrą meczową" - czytamy na stronie Slasknet.com.

Jakub Jezierski w tym sezonie zagrał w ośmiu spotkaniach. Nie miał gola ani asysty. Ostatni raz zagrał 78 minut w przegranym, wyjazdowym meczu z Motorem Lublin 1:2. W kadrze na starcie z Cracovią już go nie było. Natomiast Eyamba w tym sezonie zagrał w ekstraklasie tylko trzy razy.

Szansę w pierwszej drużynie dostaną 19-letni środkowy pomocnik Aleksander Wołczek i rok od niego starszy pomocnik Jehor Szarabura.

Mecz GKS Katowice - Śląsk Wrocław rozpocznie się w niedzielę o godz. 12.15.