Tak wygląda tabela Ekstraklasy po 11. kolejce. Ależ ścisk

Działo się w 11. serii gier na boiskach polskiej Ekstraklasy. Piątek stał pod znakiem niespodziewanych zwycięstw gości. GKS Katowice rozbił Puszczę Niepołomice aż 6:0, a Korona Kielce zdobyła Łódź, pokonując 1:0 Widzew. To jednak był tylko przedsmak sensacyjnego rozstrzygnięcia w sobotę.

Tak wygląda tabela Ekstraklasy po 11. kolejce. Lech traci przewagę

O godz. 20:15 rozpoczął się mecz lidera Lecha Poznań z Motorem Lublin. Rozpoczął się od zgodnie z planem. Gospodarze dominowali, wyszli na prowadzenie, ale ostatecznie to goście triumfowali 2:1, kończąc serię sześciu ligowych zwycięstw "Kolejorza". Z potknięcia skorzystał Raków Częstochowa, który pokonał wcześniej Radomiaka Radom 2:0. W sobotę wygrywali także piłkarze Stali Mielec (2:1 z Lechią Gdańsk) oraz Zagłębia Lubin (1:0 z Górnikiem Zabrze).

W niedzielę najważniejszym starciem był hit całej kolejki: Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa. Po dwóch różnych połowach - pierwsza dla gospodarzy, druga dla gości - padł wynik 1:1. Raczej zasłużony, ale z podziału punktów nie jest zadowolony nikt, zwłaszcza podopieczni Goncalo Feio.

Co istotne, należy podkreślić kolejną porażkę Śląska Wrocław, który przegrał siebie z Cracovią 2:4, mimo że po ośmiu minutach prowadził 2:0! Podopieczni Jacka Magiery wciąż czekają na pierwsze trzy punkty. Ważne domowe zwycięstwo odniosła za to Pogoń Szczecin, która po golu w doliczonym czasie gry pokonała 1:0 Piast Gliwice. Teraz czas na przerwę na kadrę. Ekstraklasa wróci do gry za dwa tygodnie.

Wyniki 11. kolejki Ekstraklasy:

Puszcza Niepołomice - GKS Katowice 0:6

Widzew Łódź - Korona Kielce 0:1

Stal Mielec - Lechia Gdańsk 2:1

Radomiak Radom - Raków Częstochowa 0:2

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1

Lech Poznań - Motor Lublin 1:2

Śląsk Wrocław - Cracovia 2:4

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 1:0

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 1:1

Tabela Ekstraklasy po 11. kolejce: