Szczęsny najważniejszym piłkarzem Barcelony w półfinale LM. "Polisa na życie"

Hansi Flick zapewnił. że Wojciech Szczęsny będzie bramkarzem FC Barcelony na pozostałe mecze Ligi Mistrzów. Rotacja wchodzi w grę jedynie w La Lidze, zależnie od tego, jak potoczy się walka o mistrzostwo. Hiszpańskie media pokładają spore nadzieje w występie polskiego bramkarza z Interem Mediolan.

Szczęsny wie, jak grać z Interem

Zdaniem katalońskiego dziennika "Sport" w środowym półfinale Ligi Mistrzów niezwykle cenne będzie doświadczenie Szczęsnego z meczów Serie A przeciwko Interowi. Gazeta uważa, że polski bramkarz wystarczająco dobrze zna atuty i słabości strony Interu, może służyć cenną pomocą sztabowi szkoleniowemu. Wprost określono, że Szczęsny będzie "polisą na życie Barcelony" w środowy wieczór.

"Jeśli w składzie Barçy jest jakiś zawodnik, który wie, jak to jest grać przeciwko Interowi, to jest to właśnie Wojciech Szczęsny. Przez cały ten czas był w stanie bardzo dobrze poznać zarówno mocne, jak i słabe strony Interu. W związku z tym może nawet służyć jako doradca dla Flicka, jeśli o to poprosi. Ma duże doświadczenie, aby wiedzieć, jak zmierzyć się z drużyną z Mediolanu, a ponadto bilans jest dla Polaka absolutnie pozytywny. Oczywiście grał tylko w meczach Serie A, ponieważ Superpuchar Włoch i Puchar Włoch zostały podzielone między Perina i Buffona" - czytamy.

W całej dotychczasowe karierze Polak grał z mediolańczykami 17 razy, w tym sześć razy, odkąd trenerem "Nerazzurrich" jest Simone Inzaghi. Bilans tych ostatnich spotkań to dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Dwukrotnie zachował czyste konto. Licząc jeszcze występy w AS Rome, Szczęsny ośmiokrotnie wygrał z Interem, pięć razy kończył mecz bez wpuszczonego gola.

Według "Sportu" istotne jest jeszcze to, że Szczęsny tylko dwa razy wpuścił z Interem więcej niż jedną bramkę. Warto dodać, że działo się to jeszcze przed erą Inzaghiego - w sezonie 2020/2021. "Statystyki polskiego bramkarza w meczach z 'Nerazzurri' napawają optymizmem" - dodano.

Mecz FC Barcelona - Inter Mediolan o godzinie 21:00.