Katastrofa Igi Świątek w 24 minuty! Czegoś takiego nie było od lat!

W pierwszym secie meczu z Madison Keys Iga Świątek popełniła aż dziesięć niewymuszonych błędów. Amerykanka miała ich pięć razy mniej. Polka ma problem z czystą grą i precyzją na korcie w Madrycie. W trzech poprzednich meczach w stolicy Hiszpanii popełniła ponad 120 niewymuszonych błędów, z czego z Alexandrą Ealą i Diana Sznajder po ponad 50.

Najgorszy set Świątek od lat

Iga Świątek przegrała pierwszego seta ćwierćfinału turnieju w Madrycie z Madison Keys 0:6. To jest wynik niewidziany od lat w meczach z udziałem Polki. Szokuje tym bardziej, że stało się to na kortach ziemnych, na jej ulubionej nawierzchni. To pierwsza partia przegrana takim wynikiem od prawie czterech lat! Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w czerwcu 2021 r., w 1/8 finału turnieju WTA 500 w Eastbourne. Świątek przegrała wtedy z Darią Kasatkiną w trzech setach 6:4, 0:6, 1:6.

Jak wyliczyli statystycy z grupy Opta, od tego czasu Świątek zagrała aż 625 gemów, w których ugrała co najmniej jednego gema.

Tamten mecz w Eastbourne został rozegrany na korcie trawiastym, a Świątek nie przepada za grą na trawie. Ostatni raz przegrała seta 0:6 na kortach ziemnych w 2019 r., prawie sześć lat temu! Stało się to na kortach Rolanda Garrosa w meczu czwartej rundy z Simoną Halep. W całym meczu z Rumunką Polka ugrała tylko jednego gema. Halep odpadła później w ćwierćfinale.

0:6 w pierwszym secie z Keys w turnieju WTA 1000 w Madrycie to siódma przegrana partia takim wynikiem przez Świątek w turnieju singlowym. Polka nie ugrała też gema w secie z Rosjanką Natalją Wichlancewą w meczu w ramach Fed Cupu 2019 (dzisiejszy Billie Jean King Cup - red.), przegrywając 0:6, 2:6.