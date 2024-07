Legia finalizuje transfer napastnika. W CV same znane kluby

Gole rezerwowego Rafała Augustyniaka i Luquinhasa zapewniły Legii trzy punkty w starciu z Zagłębiem Lubin. Warszawianie wkrótce rozpoczną także rywalizację w europejskich pucharach i będą potrzebować szerokiej kadry. Niewykluczone, że w niedługim czasie ogłoszą ósmy transfer przychodzący.

Legia dopina transfer napastnika? "Trzyletnia umowa"

Do tej pory przy Łazienkowskiej 3 zameldowało się siedmiu nowych piłkarzy. To bramkarz Marce Mendes-Dudziński, obrońcy Sergio Barcia i Ruben Vinagre, pomocnicy Kacper Chodyna, Claude Goncalves i Luquinhas, a także napastnik Jean-Pierre Nsame.

Według doniesień portalu Legia.net blisko finalizacji może być kolejny ruch. "W poniedziałek Migouel Alfarela był w Legia Training Center i przechodził badania medyczne, rozmawiał też z trenerem Goncalo Feio" - informuje wspomniany portal.

Alfarela urodził się w 1997 roku we francuskim Montivilliers. To zawodnik ze sporym doświadczeniem na drugim poziomie rozgrywkowym Francji. W Ligue 2 wystąpił w 100 meczach i zdobył w nich 18 goli, a siedmiokrotnie asystował partnerom. Ostatnio występował w barwach Bastii, a wcześniej bronił barwy Le Havre, FC Annecy, Paris FC i ESM Gonfreville. Transfer do Polski będzie jego pierwszą zagraniczną przygodą.

Co istotne - okazuje się, że zawodnik jest wszechstronny. "Wobec kłopotów w zespole przygodę w Legii rozpocznie na 'ósemce" - pisze Legia.net, dodając, że Alfarela wkrótce powinien podpisać trzyletnią umowę.

Legia już w czwartek 25 lipca rozegra kolejne spotkanie. Podejmie Caernarfon Town F.C. w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Trzy dni później zagra w Ekstraklasie na wyjeździe z Koroną Kielce.