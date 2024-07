Nowy polski stadion rośnie jak na drożdzach. Wreszcie! 270 milionów złotych

Budowa nowego stadionu Radomiaka Radom rozpoczęła się w maju 2016 roku. Pierwotnie miała zakończyć się w 2018 roku, ale napotkano liczne problemy i ostatecznie do tego nie doszło. - Najpierw rozwiązano umowę z pierwszym wykonawcą, następnie drugi musiał rozebrać nowo powstałe trybuny, ponieważ nie posiadały one fundamentów. Na domiar złego pojawiły się problemy dotyczące dofinansowania budowy obiektu, ale ostatecznie sytuację wyprowadzono na prostą. Mimo to, że termin oddania obiektu minął 31 maja, kibice wreszcie mają powody do zadowolenia - tak przy okazji otwarcia stadionu Radomiaka Radom pisał w lipcu ubiegłego roku Hubert Pawlik ze Sport.pl.

Pierwszy mecz rozegrano w sierpniu 2023 roku. Potem okazało się, że Radom najpóźniej w 2026 roku będzie mógł pochwalić się kompletną i nowoczesną infrastrukturą sportową. Miasto ogłosiło przetarg na budowę dwóch kolejnych trybun na obiekcie przy ul. Struga 63. Projekt zakładał zwiększenie pojemności stadionu przy ul. Struga 63 do blisko 15000 miejsc (obecnie może usiąść niecałe 9 tysięcy).

Obecnie na stadionie Radomiaka trwają intensywne prace. Zdjęcia z remontowanych trybun można zobaczyć w linku poniżej.

Przypomnijmy, że budowa całego Radomskiego Centrum Sportu - obiektu, którego częścią jest stadion, kosztowała aż 270 milionów złotych.

Radomiak ekstraklasę w sezonie 2024/2025 rozpocznie od wyjazdowego starcia z beniaminkiem rozgrywek - GKS-em Katowice (20 lipca, godz. 14.45). Pierwszy razu u siebie zagra tydzień później - podejmie mistrza Polski Jagiellonię Białystok (27 lipca, godz. 17.30).