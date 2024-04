- Budowa nowego stadionu Radomiaka rozpoczęła się w maju 2016 roku. Pierwotnie miała zakończyć się w 2018 roku, ale napotkano liczne problemy. Najpierw rozwiązano umowę z pierwszym wykonawcą, następnie drugi musiał rozebrać nowo powstałe trybuny, ponieważ nie posiadały one fundamentów. Na domiar złego pojawiły się problemy dotyczące dofinansowania budowy obiektu, ale ostatecznie sytuację wyprowadzono na prostą. Mimo to, że termin oddania obiektu minął 31 maja, kibice wreszcie mają powody do zadowolenia - tak przy okazji otwarcia stadionu Radomiaka Radom, w lipcu 2023 roku, pisał dziennikarz Sport.pl Hubert Pawlik.

Stadion Radomiaka będzie gotowy. Ujawnili szczegóły

5 sierpnia rozegrano pierwszy mecz. Przeciwnikiem była Cracovia, która dzięki trafieniu Benjamina Kallmana wywiozła trzy punkty. Od tych wydarzeń minęło już ponad osiem miesięcy, a światło dzienne ujrzały nowe informacje. Z pewnością ucieszą one kibiców Radomiaka.

Według doniesień Szymona Janczyka z portalu Weszło już w 2026 roku Radom będzie mógł pochwalić się kompletną i nowoczesną infrastrukturą sportową. Trwa budowa centrum treningowego, a dokończony ma zostać także stadion. Miasto ogłosiło przetarg na budowę dwóch kolejnych trybun na obiekcie przy ul. Struga 63. Ich budowa ma zostać powierzona firmie "Betonox Construction".

- Władze miasta zdecydowały się podpisać umowę opiewającą na 39,6 mln zł. "Betonox" podjął się wcześniej niełatwego zadania dokończenia pierwszego etapu inwestycji po tym, jak radomska firma "ROSA-Bud" zbankrutowała, zostawiając budowę stadionu i hali widowiskowo-sportowej w tragicznym stanie - pisze Janczyk. Dodaje, że inwestycja wspierana jest przez "Polski Ład", a Radom na ten cel otrzymał 30 milionów złotych z budżetu państwa.

Czy to oznacza, że już w sezonie 2025/26 na stadionie Radomiaka zasiądzie więcej kibiców? - Projekt zakłada zwiększenie pojemności stadionu przy ul. Struga 63 do blisko 15000 miejsc - poinformował Janczyk.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza jeszcze w 2024 roku ma powstać projekt elewacji stadionu. Jej wykonanie poprzedzi przetarg.

Przypomnijmy, że budowa całego Radomskiego Centrum Sportu - obiektu, którego częścią jest stadion, kosztowała aż 270 milionów złotych.

Obecnie na stadionie Radomiaka może zasiadać 8840 kibiców. Średnia frekwencja wynosi zaś 7640 widzów. Podopieczni Macieja Kędziorka na własnym obiekcie potrafili niedawno pokonać Raków Częstochowa. W najbliższym spotkaniu - na wyjeździe - zagrają z Koroną Kielce.