Media: Legia dopina ważny transfer! Talent z imponującym CV

Legia Warszawa po sezonie 2023/24 przebudowuje kadrę na kolejne rozgrywki. Z klubem pożegnali się już Josue, Yuri Ribeiro, Gil Dias i Quendrim Zyba, a niedługo w ślad za nimi mogą pójść kolejni zawodnicy. W ich miejsce do Warszawy trafili już Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Jean-Pierre Nsame i Luquinhas. Do klubu ma trafić też Roberto Fernandez.

Legia Warszawa pozyska zawodnika Benfiki? Media: Trwają rozmowy

Nie jest także tajemnicą, że Legia poszukuje nowego bramkarza. Kandydatem numer jeden na wzmocnienie tej pozycji jest 19-letni Marcel Mendes Dudziński z Benfiki. Jak przekazuje Piotr Kamieniecki z TVP Sport, trwają rozmowy z portugalskim klubem. Przebiegają one dobrze i niebawem może dojść do finalizacji transferu.

"Rozmowy w sprawie pozyskania Mendesa Dudzińskiego trwają od kilkunastu dni. Piłkarz jest związany kontraktem z Benfiką. Umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Legia widzi jednak potencjał w bramkarzu i chciałaby go pozyskać, a potem włączyć do treningów z pierwszym zespołem" - czytamy.

Golkiper ma polskie korzenie. Urodził się w Szczecinie i tam zaczynał juniorską karierę. Występował też w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Dudziński w ostatnim sezonie rozegrał dziesięć spotkań w młodzieżowych zespołach Benfiki.

Sama Legia zakończyła właśnie zgrupowanie w Austrii i od środy ponownie będzie trenować w Polsce. W weekend rozegra kolejne gry kontrolne - z Lechią Gdańsk oraz Jagiellonią Białystok. Pierwszy mecz sezonu warszawianie rozegrają 20 lipca z Zagłębiem Lubin. KIlka dni później rozpoczną walkę w el. do Ligi Konferencji Europy.