Burza o sparing o Lecha Poznań. "Nie róbcie wiochy"

Za Lechem Poznań niezbyt udany sezon, po którym władze poznańskiego klubu zdecydowały się na zmiany. Mariusza Rumaka na stanowisku szkoleniowca zastąpił Niels Frederiksen. Nie doczekał się on jeszcze asystenta. Póki co nie doszło też do żadnych transferów do drużyny, co może niepokoić kibiców. Ci są coraz bardziej źli na właścicieli i sytuację w klubie. Mimo to drużyna przygotowuje się do startu rozgrywek - obecnie przebywa na zgrupowaniu we Wronkach.

Lech Poznań chce od Szkotów dziesięć funtów. Za wejście na sparing

W najbliższą sobotę 6 lipca Lech ma zmierzyć się w meczu sparingowym ze szkockim Dundee United. Władze poznańskiego klubu postanowiły jednak, że szkoccy kibice... będą musieli płacić za wejście na mecz. Oświadczenie w tej sprawie wydał klub z Wysp.

"Kibiców udających się w tym tygodniu do Polski informujemy, że nadal czekamy na link do biletów od Lecha Poznań na mecz rozgrywany w sobotę 6 lipca na Stadionie Akademii we Wronkach. Bilety będą sprzedawane online, a ich cena będzie wynosić 10 funtów. Gdy tylko otrzymamy link do biletu, udostępnimy go kibicom" - czytamy. To oznacza, że Szkoci za samo wejście na mecz muszą zapłacić około 50 złotych.

Po tej informacji w sieci zawrzało. Kibice Lecha są wściekli na władze klubu. "Nie róbcie wiochy na całą Polskę", "Błagam powiedzcie, że to żart", "Próbujecie skompromitować nas w Europie", "Co to za żarty" - czytamy w sieci.

Lech Poznań oficjalnie nie odniósł się jeszcze do tych informacji.

"Kolejorz" rozpocznie rywalizację w Ekstraklasie od meczu z Górnikiem Zabrze. Spotkanie zaplanowano na 21 lipca na godzinę 17.15.