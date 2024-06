Rozbiór spadkowicza z ekstraklasy trwa w najlepsze. Aż 17 piłkarzy odchodzi

Trwa Euro 2024. W sobotę rozpoczęła się faza pucharowa i już wiadomo, że w ćwierćfinale nie zobaczymy obrońców tytułu. Włosi przegrali ze Szwajcarią 0:2. Polscy kibice żyją jednak nie tylko mistrzostwami Europy, ale spoglądają także na to, co dzieje się w rodzimych klubach. W jednym ze spadkowiczów z Ekstraklasy dochodzi do prawdziwego exodusu piłkarzy. Potwierdzono już... 17 transferów wychodzących.

3 Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl