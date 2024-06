To się dzieje! Hit transferowy Legii prosto z Copa America

Legia Warszawa po sezonie 2023/24 przebudowuje kadrę na kolejne rozgrywki. Z klubem pożegnali się już Josue, Yuri Ribeiro, Gil Dias i Quendrim Zyba, a niedługo w ślad za nimi mogą pójść kolejni zawodnicy. W ich miejsce do Warszawy trafili już Kacper Chodyna, Claude Goncalves, Jean-Pierre Nsame i Luquinhas. Teraz czas na kolejny, ciekawy transfer.

Hit transferowy Legii Warszawa. Dla nich opuści Copa America

TVP Sport poinformowało, że lada moment do drużyny Goncalo Feio ma dołączyć kolejny zawodnik. Będzie to lewy obrońca Roberto Fernandez, który ostatni sezon spędził w rosyjskiej Baltice Kaliningrad. Jego macierzystym klubem jest jednak Bolivar La Paz, a więc klub z jego kraju - Boliwii.

Dodatkowo 24-latek jest etatowym reprezentantem Boliwii, z którą gra obecnie w Copa America odbywającym się w USA. W pierwszym meczu grupowym przeciwko gospodarzom spędził nawet 75 minut na placu gry. Jego zespół przegrał jednak starcie 0:2.

Prawdopodobnie Fernandez zagra również przeciwko Urugwajowi 28 czerwca, ale ostatnie starcie fazy grupowej z Panamą może już opuścić. Powodem jest właśnie transfer do Legii, przed którym zawodnik musi dopełnić wszelkich formalności. W tym celu musi wrócić do Boliwii i postarać się o wizę.

Kontrakt ma być już przygotowany i do realizacji transferu potrzeba tylko dopieszczenia szczegółów. Cała operacja sprowadzenia Boliwijczyka ma kosztować stołeczny klub około miliona dolarów. Zawodnik jest zdeterminowany, by dołączyć do Legii i dlatego nie ma problemu z przedwczesnym opuszczeniem Copa America.

W minionym sezonie Roberto Fernandez zagrał 40 meczów dla Baltiki. Zdobył w nich dwa gole i zaliczył cztery asysty, a do tego przegrał w finale Pucharu Rosji. W tych rozgrywkach został wybrany do jedenastki najlepszych zawodników.