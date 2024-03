Lukas Podolski po latach gry w Niemczech, Anglii, Turcji czy Japonii w 2021 roki dołączył do Górnika Zabrze. Były reprezentant Niemiec wraz z rodziną osiedlił się w mieszkaniu w Katowicach i ze stolicy województwa śląskiego dociera na treningi i mecze. A w jakich warunkach żyje 38-latek. Sam pokazał mieszkanie na kanale YouTube sklepu meblowego Westwing.

Tak w Polsce mieszka Lukas Podolski. Mieszkanie jak z okładki magazynu

Podolski przez lata grał w świetnych klubach, a do tego jest utalentowanym biznesmenem i zdążył odłożyć spore pieniądze. Ponadto poznał wiele kultur, bo mieszkał m.in. w Japonii i we Włoszech i wszystkie te czynniki widać w jego mieszkaniu w Katowicach. To urządzał wraz z żoną Moniką oraz doradcami i efekt robi piorunujące wrażenie.

- Uważam, że urządzenie domu zgodnie z własnym gustem jest bardzo ważne. Każdy ma swój styl, a ja jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło. Bardzo ważne, żeby rodzina czuła się komfortowo. Wszystko jest z nami zgodne, a każde pomieszczenie ma swój styl, funkcję - powiedział Podolski na kanale Westwing, kiedy kamery pokazywały jego piękne mieszkanie.

Na wideo widać, że miejsce jest funkcjonalne i świetnie doświetlone, a meble najwyższej jakości i dobrane w idealny sposób. W domu Lukasa i Moniki Podolskich oraz ich dwójki dzieci nie brakuje sporego stołu w jadalni, wyspy kuchennej, ogromnych kanap i nawet drapaków dla kotów. W łazienkach widzimy krany w kolorze złotym, wolnostojącą wannę i przestronny prysznic. Nie brakuje również licznych dodatków - luster, lamp, telewizorów i kwiatów i drzewek bonsai. Wszystko w dość minimalistycznym, ale podkreślającym jakość stylu.

Każdy z domowników ma swoje pomieszczenie, a atrakcją jest sala kinowa, w której Podolski trzyma m.in. pamiątki piłkarskie - koszulki i repliki pucharów za wygranie Bundesligi i mistrzostw świata. Za najcenniejszą zdobycz zawodnik Górnika uważa koszulkę Ronaldo Nazario z podpisem i dedykacją.

Na stronie Westwing dowiadujemy się, ale kosztują meble z domu Podolskiego. Ceny drobnych, marmurowych dodatków zaczynają się od nawet 40 euro, za niektóre lampy trzeba zapłacić prawie 500 euro, za komodę 1000 euro, a za kanapę prawie 2700 euro. Jak widać, rodzina piłkarza postawiła na luksusowe i niezwykle modne rzeczy.