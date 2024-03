Zero litości dla gwiazdy Legii. Wszystko przez Marciniaka

Legia pokonała Piasta 3:1, a gole dla gospodarzy strzelali Josue i Marc Gual, który trafił dwukrotnie. Gościom wystarczyć musiała bramka Fabiana Piaseckiego. To dla nich marne pocieszenie, zwłaszcza że przez sporą część drugiej połowy grali w przewadze zawodnika.

Nie ma wątpliwości. Marciniak podjął słuszną decyzję w meczu Legii

To była 65. minuta meczu. Paweł Wszołek sfaulował Tomasza Mokwę, a sędziujący ten mecz Tomasz Musiał pokazał wahadłowemu Legii żółtą kartkę. Po chwili podbiegł jednak do monitora. Po konsultacji i zapoznaniu się z powtórkami zmienił pierwotną decyzję.

Decyzja mogła być tylko jedna - czerwona kartka i wykluczenie Wszołka. Szymon Marciniak, który w tym spotkaniu był arbitrem VAR, został pochwalony przez eksperta sędziowskiego Rafała Rostkowskiego. Na swoim profilu na portalu X postanowił zamieścić wyjaśnienie starcia piłkarzy Legii i Piasta.

"Za taki faul Pawła Wszołka - wyprostowaną nogą i korkami prosto w nogę rywala - musiała być pokazana czerwona kartka. Bardzo dobre wsparcie dla sędziego Tomasza Musiała ze strony sędziego wideo Szymona Marciniaka" - napisał były arbiter międzynarodowy, a obecnie sędziowski publicysta TVP Sport.

Legia nawet bez wykluczonego piłkarza była w stanie dowieść trzy punkty do końca. To dla niej bezcenna wygrana w kontekście sytuacji w tabeli. Zajmuje w niej piąte miejsce, a do liderującej Jagiellonii traci osiem punktów. Po przerwie na kadrę czeka ją prawdziwie morderczy terminarz. W czterech kolejnych meczach zmierzy się z Górnikiem (01.04), Jagiellonią (07.04), Rakowem (13.04) i Śląskiem (21.04).