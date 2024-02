Oto biznesowe "imperium" Podolskiego. Dorobił się fortuny

Lukas Podolski nie skupia się wyłącznie na piłce nożnej, ale próbuje sił również w biznesie. Reprezentant Niemiec w 2018 roku otworzył sieć kebabów o nazwie Mangal Doner. Kilka miesięcy temy ogłosił, że restauracja pojawi się także w Polsce. - Dużo ludzi pyta, ale będzie, będzie! Remont się robi. Każdy, kto coś remontuje, albo czeka na jakieś papiery, to wie, jak to działa. Pracujemy nad tym i będę otwierać kebab w Polsce - ujawnił na łamach portalu Sport.pl. Jak podaje "The Sun", kebab Podolskiego znajduje się w 30. punktach w Kolonii i okolicach.

REKLAMA

Zobacz wideo Dograliśmy w studiu walkę o pas KSW. Uścisk ręki prezesa

Oto wartość lodziarni i sieci kebabów Lukasa Podolskiego. Dorobił się fortuny

Poza tym gracza Górnika Zabrze jest właścicielem lodziarni "Ice Cream United" w Kolonii oraz Dortmundzie. Liczne projekty przekładają się również na całkiem niezłe zyski. Według wyliczeń brytyjskiego portalu "The Sun" wartość "imperium" Podolskiego jest szacowana na 177,5 milionów funtów. Kwota robi ogromne wrażenie. "Zbudował imperium" - pisali dziennikarze "The Sun", dodając że 38-latek ma "zmysł biznesowy".

Warto dodać, że poza wymienionymi biznesami Podolski w 2023 roku był gospodarzem festiwalu muzycznego Glucksgefuhle. Niedawno Podolski wystartował z kolejnym ambitnym projektem przypominającym polską wersję MOVE Federation.

Lukas Podolski od lipca 2021 roku jest piłkarzem Górnika Zabrze. W bieżącym sezonie rozegrał 17 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował tyle samo asyst. Ekipa z Zabrza po 21. kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Kolejną szansę za zdobycia bramki były reprezentant Niemiec będzie miał już w najbliższą niedzielę. Tego dnia Górnik zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Spotkanie odbędzie się o godzinie 15:00.