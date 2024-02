W poprzednim sezonie Śląsk Wrocław do ostatniej kolejki bił się o utrzymanie w ekstraklasie. Teraz znów się bije, ale o mistrzostwo Polski. Po 19. kolejkach przewodzi stawce i ma trzy punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. Przez kilka miesięcy doszło do wielkiego zwrotu w grze ekipy Jacka Magiery i duży w tym udział Erika Exposito. Hiszpan zdobył już 14 bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców. Jego przyszłość w klubie stoi jednak pod znakiem zapytania. Kontrakt 27-latka obowiązuje do końca czerwca i mimo że otrzymał propozycję przedłużenia, to jak na razie jej nie przyjął. Kibice obawiają się najgorszego. Na taki scenariusz przygotowuje się też sam klub.

Jasna deklaracja ws. Erika Exposito. Klub gotowy na jego odejście. Jest następca

- Ja nigdzie się nie wybieram. Tu jest moje miejsce. Chcę walczyć z tym zespołem o piękne cele, moja historia tutaj się nie skończyła, gdy zespół był na dole i teraz też się nie kończy. Myślę, że z tym składem możemy walczyć o najwyższe cele, a ja zamierzam w tym pomóc - mówił niedawno Exposito, podkreślając, że będzie występował w Śląsku na wiosnę. Nie zadeklarował jednak, czy tak samo będzie w przyszłym sezonie. Tym bardziej że kuszą go inne kluby i niewykluczone, że latem odejdzie z klubu.

Jak się okazuje, na taką ewentualność już przygotowana jest wrocławska ekipa, o czym przekonywał David Balda. Działacz wskazał nawet następcę Exposito. Ma go zastąpić Patryk Klimala, którego Śląsk ściągnął tej zimy. - Uważam, że będzie dobrym zastępstwem. Już teraz jesteśmy przygotowani na odejście Erika, ale na razie o tym nie myślę. Wszyscy skupiamy się na tym samym celu, nawet Erik skupiony jest na grze w Śląsku - podkreślał dyrektor sportowy klubu w rozmowie z "Super Expressem" na YouTube.

Mimo że Hiszpan otrzymał wiele lukratywnych ofert, to działacz podkreślił, że Śląsk nadal się nie poddaje i robi wszystko, by zatrzymać napastnika. Wskazał jednak, że niepowodzenie tej operacji nie będzie końcem świata. W przeszłości wrocławianie radzili sobie już z odejściem kluczowych zawodników.

David Balda nie przejmuje się możliwym odejściem Exposito. "Jestem pewny"

- My z agentem prowadzimy negocjacje, więc zobaczymy czy się to uda, czy nie. Przypomnę tylko, że w poprzednim sezonie czołowym zawodnikiem był John Yeboah. Kibice nie byli sobie w stanie wyobrazić sobie gry bez niego, czy bez Dennisa Jastrzembskiego, czy kolejnych zawodników. Oni odeszli, a stworzył się nowy lider, który tutaj był od początku. Jeśli Eryk odejdzie, to moim zadaniem będzie znaleźć zastępstwo. Jestem pewny, że kolejni zawodnicy przyjmą rolę lidera i będą kontynuowali dobre wyniki, będą punktowali po prostu. Zastępstwo Erika będzie trudno znaleźć, ale damy radę! - zakończył.

Exposito trafił do Śląska w lipcu 2019 roku. W jego barwach rozegrał 150 meczów, zdobywając 53 bramki i 21 asyst. Kolejnym meczem, w którym najprawdopodobniej będzie miał okazję wystąpić, będzie starcie z Pogonią Szczecin, zaplanowane na niedzielę 11 lutego.