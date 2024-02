Polska trafi na potęgi w LN. Znamy koszyki. Naprawdę tak wygląda grupa "śmierci"

We wrześniu tego roku rozpocznie się czwarta edycja Ligi Narodów UEFA. Poprzednie trzy kończyły się zwycięstwem Portugalii, Francji i Hiszpanii. Rozgrywki wzbudzały wiele emocji, a biało-czerwoni mieli okazję mierzyć się z europejskimi potęgami. Nie inaczej będzie i tym razem. Na kogo możemy trafić?

REKLAMA

Polska nie uniknie potęg. Oto koszyki przed losowanie Ligi Narodów

Reprezentacja Polski rywalizować będzie w najwyższej dywizji A w Lidze Narodów. Wprowadzono w niej nowe zasady. Polacy w poprzedniej edycji turnieju zajęli trzecie miejsce w grupie. Ustąpili miejsca Holendrom i Belgom, ale wyprzedzili Walijczyków, dzięki czemu nie spadli do niższej dywizji. Selekcjonerem był wówczas jeszcze Czesław Michniewicz.

Biało-czerwoni znaleźli się w trzecim koszyku. Oznacza to, że na pewno nie zagrają z Niemcami, Francją i Szwajcarią. W pierwszym koszyku znalazły się broniąca tytułu Hiszpania, Chorwacja, Włochy oraz Holandia. W drugim są Duńczycy, Portugalczycy, Belgowie i Węgrzy. Czwarty - teoretycznie najłatwiejszy - koszyk to Izrael, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Szkocja. W tej edycji LN w najwyższej dywizji zabraknie Anglików, którzy zanotowali sensacyjny spadek.

W najlepszym możliwym scenariusz Polska może trafić na Chorwację, Węgry oraz Izrael lub Bośnię i Hercegowinę. A jak wyglądałaby grupa "śmierci"? Najgorszym scenariuszem byłoby wylosowanie Hiszpanii z I koszyka, Portugalii (II koszyk) oraz Serbii (IV koszyk).

Podział na koszyki drużyn dywizji A Ligi Narodów:

Koszyk 1: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia

Koszyk 2: Dania, Portugalia, Belgia, Węgry

Koszyk 3: Szwajcaria, Niemcy, Polska, Francja

Koszyk 4: Izrael, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Szkocja

Grupa "śmierci" Polski w LN

Hiszpania, Portugalia, Polska, Serbia

Liga Narodów. Ważne zmiany dla Polski

Liga Narodów podzielona jest na cztery dywizje. W najwyższych: A, B i C rywalizację toczy po 16 drużyn, które tworzą cztery grupy czterozespołowe. Najsłabsza dywizja D podzielona zostanie na dwie grupy po trzy drużyny. Turniej rozpocznie się od fazy grupowej, która potrwa od 5 września do 19 listopada.

Do tej pory w Lidze Narodów obowiązywał system spadków i awansów, lecz UEFA postanowiła wprowadzić pewne korekty. LN rozszerzono o zaplanowaną na marzec przyszłego roku fazę pucharową i barażową. Zespoły, które wygrają swoje grupy, a także te, które zajmą drugie miejsca, zmierzą się w ćwierćfinałach (20-25 marca). Wygrani zapewnią sobie miejsca w turnieju finałowym Final Four, który tradycyjnie rozgrywany jest w czerwcu (4-8 czerwca). Gospodarzem miałby być jeden z jego uczestników.

Zespoły z trzecich miejsc w Dywizji A i wicemistrzowie dywizji B (analogicznie z dywizją B i C), zagrają baraże o awans lub spadek. Ostatnie zespoły w swoich grupach spadną automatycznie do niższych dywizji. Reprezentacja Polski na własnej skórze przekonała się jak istotnymi rozgrywkami jest Liga Narodów. To między innymi dzięki utrzymaniu w dywizji A zachowała szansę na awans na EURO 2024 pomimo kompromitującego wyniku w grupie eliminacyjnej, zaś w barażach podejmie Estonię, która jest dużo niżej notowanym zespołem. Losowanie grup Ligi Narodów 2024/2025 odbędzie się w czwartek 8 lutego o godz. 18:00 w Paryżu.