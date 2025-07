Agnieszka Radwańska zdecydowała! Dawid Celt potwierdza. "Już we wtorek"

Turnieje legend to coroczna tradycja Wimbledonu. Zaproszenie dostają byłe tenisistki i byli tenisiści, z zastrzeżeniem prezentowania wciąż niezłej formy sportowej. Organizatorzy przywołują w ten sposób nie tylko piękne wspomnienia, ale też zachęcają kibiców do kupowania biletów i oglądania zaciętej rywalizacji legend na zewnętrznych kortach obiektu All England Lawn Tennis and Croquet Club. Od ćwierćfinałów najlepsze singlistki i singliści grają już tylko na korcie centralnym i korcie numer jeden, pozostałe są dla deblistów, juniorów i właśnie dla legend.

REKLAMA

Zobacz wideo Wimbledon porwał Polaków! Tak bawią się nasi kibice

W tegorocznej edycji Agnieszka Radwańska stworzy duet z Magdaleną Rybarikovą. Słowaczka ma 36 lat, najwyżej w karierze była na 17. miejscu w rankingu WTA, a profesjonalną karierę zakończyła w 2020 roku. Jej największym sukcesem był półfinał Wimbledonu w 2017 roku, w którym przegrała z Garbine Muguruzą. Sukcesy Radwańskiej są zdecydowanie większe. Polka to była numer dwa światowego rankingu, wygrała 20 turniejów rangi WTA i była pierwszą tenisistką z Polski w finale Wielkiego Szlema od czasów Jadwigi Jędrzejowskiej (1939 rok). Jej pamiętny bój w finale Wimbledonu w 2012 roku z Sereną Williams 1:6, 7:5, 2:6 wciąż pozostaje ostatnim polskim finałem w Londynie.

Agnieszka Radwańska wraca na kort

- Tak, Agnieszka zagra w turnieju legend - potwierdza nam Dawid Celt, kapitan polskiej kadry tenisistek w Billie Jean King Cup, a prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej. - Pierwszy mecz już we wtorek - dodał. Organizatorzy potwierdzili, że będzie to drugi mecz - od godziny 11:30 - na korcie numer 18. Znamy też już grupę, do której trafiły Polka i Słowaczka. Jej rywalkami w pierwszej fazie będą: Clara Black i Martina Hingis (z nimi Radwańska i Rybarikova zagrają we wtorek), Daniela Hantuchova i Coco Vandeweghe, a także Kiki Bertens i Johanna Konta. W drugiej grupie turnieju legend pań zagrają: Dominika Cibulkova i Barbora Strycova, Naomi Broady i Vania King, Kristen Flipkens i Andrea Petković, a także Annet Kontaveit i Laura Robson.

Relacje prosto z Wimbledonu możecie śledzić w Sport.pl, Gazeta.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Z polskiej perspektywy najważniejsze są tu mecze Igi Świątek (4. WTA). Polka jest już w IV rundzie i o awans do ćwierćfinału powalczy w poniedziałek z Dunką Clarą Tauson (23.). W rywalizacji mikstów gra jeszcze Jan Zieliński - w duecie z Su-Wei Hsieh. Polsko-tajwański duet awansował już do ćwierćfinału. O półfinał zagra z duetem Joe Salisbury/Luisa Stefani. To spotkanie również w poniedziałek wieczorem.