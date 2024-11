Poszło w świat. "Za Santosa było źle, ale za Probierza jest jeszcze gorzej"

We wrześniu 2023 roku Michał Probierz zastąpił Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Od tamtego czasu Biało-Czerwoni w bólach awansowali na Euro 2024, podczas turnieju w Niemczech jako pierwszy byli pewni odpadnięcia po fazie grupowej, a po poniedziałkowej porażce 1:2 ze Szkocją spadli z Dywizji A Ligi Narodów.

Waldemar Prusik ocenił kadrę za kadencji Michała Probierza. Wskazał jego następcę

Początkowo, szczególnie po wygranych barażach do Euro 2024, Probierz dostał kredyt zaufania od kibiców i ekspertów po nieudanej, smętnej i szarej "przygodzie" Fernando Santosa z reprezentacją Polski. Wydaje się, że mimo wszystko Probierz lepiej spisuje się na stanowisku selekcjonera od Portugalczyka. Inaczej jednak uważa były reprezentant Waldemar Prusik.

- Trener Michał Probierz od roku pracuje z reprezentacją i ciągle mówi o budowie, przebudowie, ale nie widzę, aby były wylane choćby fundamenty. Nawet nie wiemy, kto jest pierwszym bramkarzem, nie mówiąc już o obronie, czy linii pomocy (...) Za Santosa było źle, ale za Probierza jest jeszcze gorzej - ocenił Prusik w rozmowie z PAP cytowany przez WP SportoweFakty.

Jednocześnie Prusik wskazał, kto powinien od razu zastąpić Michała Probierza na stanowisku selekcjonera. - Moim zdaniem dobrym kandydatem jest Jan Urban. Udowodnił już w Górniku Zabrze, że potrafi sobie radzić w trudnych warunkach i szybko działać. Kontrkandydatem Probierza miał być Marek Papszun i chyba teraz też powinien być brany pod uwagę - podsumował.

Kontrakt Michała Probierza obowiązuje do końca eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku. Jak wygląda obecna sytuacja 52-latka? - To jest temat do głębszej analizy. Na tradycyjnym spotkaniu, jak po każdym zgrupowaniu, podsumujemy zgrupowanie, pewien etap pracy. Chciałbym podkreślić: żadna decyzja w tej chwili nie została podjęta - przekazał prezes PZPN-u Cezary Kulesza.