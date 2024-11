Wszyscy na to czekali! Kulesza powiedział, co dalej z Probierzem

"Klęska z Portugalią przelała czarę goryczy, porażka ze Szkocją dobiła zniechęconych - lud kibicowski żąda głowy Michał Probierza. Tylko że szef Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza nie ma żadnego racjonalnego argumentu, żeby ze swojej decyzji o zatrudnieniu Probierza na posadzie selekcjonera reprezentacji Polski się wycofywać" - ocenił Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

Cezary Kulesza przemówił ws. sytuacji Michała Probierza

Wokół selekcjonera reprezentacji Polski atmosfera stała się gęsta po klęsce 1:5 z Portugalią, ale jeszcze bardziej zgęstniała po poniedziałkowej porażce 1:2 ze Szkocją, co poskutkowało pierwszym w historii naszej kadry spadkiem do Dywizji B Ligi Narodów. Nie wszyscy chcą zwolnienia Michała Probierza, ale nie brakuje głosów, że jego czas w kadrze dobiegł końca.

- Jest za wcześnie, żeby podejmować takie decyzje. To jest temat do głębszej analizy. Na tradycyjnym spotkaniu, jak po każdym zgrupowaniu, podsumujemy zgrupowanie, pewien etap pracy. Chciałbym podkreślić: żadna decyzja w tej chwili nie została podjęta - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza cytowany przez WP SportoweFakty.

Kulesza nie potwierdził również, że Probierz na pewno poprowadzi kadrę w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku. - Po meczu byłem u trenera, byłem u zawodników. Podziękowałem piłkarzom za grę, za ten rok. Jaka była atmosfera w szatni? A jaka mogła być, kiedy półtorej minuty przed końcem meczu dostaje się takiego gola? Piłkarze byli przybici. Co im powiedziałem? "Coś" powiedziałem, ale niech to zostanie między nami - podsumował.

Cezary Kulesza jest prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej od sierpnia 2021 roku. Przez ten czas na stanowisku selekcjonera polskiej kadry było czterech trenerów: Paulo Sousa, Czesław Michniewicz, Fernando Santos i Michał Probierz.