Domino ruszyło. Oto konsekwencje kompromitacji z Portugalią

Reprezentacja Polski przegrała 1:5 z Portugalią, chociaż do przerwy tablica wyników wskazywała 0:0 po solidnej grze. Biało-Czerwoni w grupie Ligi Narodów mają na koncie cztery punkty i ze Szkocją zagrają o miejsce w barażach o utrzymanie. To jednak niejedyny problem po blamażu w Porto.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz reaguje na kompromitację! Od razu ruszył do Świderskiego

Polacy sami sobie to zrobili. Skomplikowana sytuacja przed eliminacjami MŚ w 2026 roku

Liga Narodów to dla zespołów takich jak Polska szansa na rywalizację z lepszymi rywalami oraz przygotowanie do eliminacji mistrzostw świata. Początek zmagań o mundial zaplanowano na 2025 roku, ale jeszcze przed startem kwalifikacji Polacy mają problem. Zauważył to Wojciech Frączek w serwisie X.

"Dwie rzeczy są już pewne. Nie będziemy rozstawieni w 1 koszyku losowania eliminacji MŚ i nie będziemy mieli możliwości zagrania w barażach do finałów MŚ z puli bieżącej edycji Ligi Narodów" - napisał dziennikarz.

Oznacza to, że w eliminacjach Polska na pewno zagra z jednym z rywali z pierwszego koszyka, czyli absolutnego europejskiego topu. W tym gronie są m.in. Włosi, Anglicy Francuzi, Hiszpanie, Niemcy i Portugalczycy, od których w piątkowy wieczór dostaliśmy solidną lekcję futbolu.

A co z barażami? Oczywiście Polska będzie miała szansę w nich zagrać, ale tylko pod jednym warunkiem. Jest nim zajęcie drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej. Już podczas eliminacji Euro 2024 Biało-Czerwoni nie zajęli miejsca gwarantującego baraże, ale uratowało ich miejsce w dywizji A Ligi Narodów. Tym razem nie będą mogli na to liczyć.

Losowanie grup eliminacji mistrzostw świata zaplanowano na 13 grudnia, a początek rywalizacji w grupach pięciozespołowych na marzec. Koniec eliminacji przewidziano 18 listopada 2025 roku, a ewentualne baraże powinny zakończyć się do 31 marca 2026 roku.