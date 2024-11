Cały świat obśmiał Polskę. Ponad pół miliona wyświetleń

Reprezentacja Polski ma za sobą kolejny mecz w Lidze Narodów. W piątek zmierzyła się z Portugalią. W pierwszej połowie spisała się bardzo dobrze i kilkakrotnie była bliska objęcia prowadzenia. W drugiej części niestety całkowicie opadła z sił, co bezlitośnie wykorzystali rywale. Portugalczycy bez problemów zdobywali kolejne bramki i w efekcie wygrali aż 5:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego? "To już nie jest jego drużyna" [To jest Sport.pl]

Znana strona wyśmiewa reprezentację Polski. Bolesne porównanie

Tak duża różnica pomiędzy pierwszą a drugą połową bardzo rozczarowała dziennikarzy i ekspertów. "Najgorsza druga połowa kadry z silnym przeciwnikiem", "To był mecz, w którym po pierwszej połowie wydawało się, że nawet porażkę - przecież i tak spodziewaną - będzie łatwo wybaczyć. A wyszło takie kompromitujące coś, że nawet nie wiadomo, jak to skomentować"- czytamy na Twitterze.

Na bardzo słabą postawę reprezentacji Polski w drugiej połowie uwagę zwróciła również znana satyryczna strona Troll Football. Wrzuciła w mediach społecznościowych mema, w którym porównała defensywę Polaków w pierwszej połowie do bardzo szczelnie zamkniętych drzwi, a w drugiej do takich zamkniętych jedynie na chrupka. "Polska zatonęła szybciej niż Titanic" - czytamy. Wpis szybko stał się bardzo popularny i zebrał już blisko 500 tysięcy wyświetleń. "Polska jest przyzwyczajona do przegrywania" - napisali komentujący, którzy również nie mieli litości dla Polaków.

W drugim meczu tej grupy Szkocja pokonała Chorwację 1:0. Tym samym Polacy nie mogą być pewni pozostania w dywizji A. Wszystko rozstrzygnie się w meczu ze Szkotami, który odbędzie się w poniedziałek o godzinie 20:45. Aktualnie ekipa Michała Probierza zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem czterech punktów. Szkocja ma tyle samo punktów i jest czwarta.