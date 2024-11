Hajto zabrał głos ws. dymisji Michała Probierza. Jaśniej się nie da

Reprezentacja Polski przegrała 1:5 z Portugalią na Estadio do Dragao w piątej kolejce dywizji A Ligi Narodów. Jedynego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Dominik Marczuk. W ten sposób Polska straciła szanse na awans do ćwierćfinału play-offów, a dodatkowo nie znajdzie się w pierwszym koszyku podczas eliminacji do mistrzostw świata w 2026 r. Porażka w poniedziałkowym starciu ze Szkocją na Stadionie Narodowym będzie oznaczała automatyczny spadek do niższej dywizji Ligi Narodów.

- Za dobrą połowę nikt punktów nie daje. Jak się nie wykorzystuje takich sytuacji, jak wtedy mieliśmy, to tak się dzieje właśnie. Ja sobie też nie przypominam, żebym w trakcie swojej trenerskiej kariery musiał zrobić tyle zmian zdrowotnych w trakcie meczu. Portugalia wyszła o wiele agresywniejsza na drugą połowę - mówił Michał Probierz po zakończeniu spotkania.

Na domiar złego Karol Świderski nie został zgłoszony do protokołu meczowego, więc selekcjoner nie mógł wprowadzić go na boisko. - To błąd ludzki, który musimy zrozumieć - dodał Probierz.

Probierz do dymisji? Hajto reaguje. Krótki komunikat do narodu

Po meczu z Portugalią kibice zaczęli domagać się zmian w reprezentacji Polski. Coraz częściej pojawiały się głosy, że Probierz powinien przestać pełnić funkcję selekcjonera. Jak na te głosy zareagował Tomasz Hajto w Prawdzie Futbolu? - Nie chcę do tego się odnosić, bo to nie czas i nie sytuacja dzisiaj - stwierdził krótko Hajto. Potem nieco rozwinął swoją myśl.

- Trzeba przede wszystkim zagrać ze Szkocją i wygrać. Nie możesz wychodzić na mecz ze Szkocją i mówić: dobra, gramy na remis. Musisz wyjść i zagrać, jak w pierwszej połowie meczu z Portugalią, postarać się ten mecz wygrać. Głowy do góry, chłopaki, nie ma co pękać na robocie, w piłce porażki są wliczone i trzeba po nich się dźwigać - dodał Hajto.

Warto w takim momencie wyjaśnić, że kontrakt Probierza z Polskim Związkiem Piłki Nożnej obowiązuje do lipca 2026 r., a więc do zakończenia mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Jakub Seweryn ze Sport.pl podawał we wrześniu zeszłego roku, że PZPN zapewnił sobie opcję wcześniejszego, potencjalnie bezbolesnego zakończenia współpracy z selekcjonerem. - W każdym kontrakcie są warunki i klauzule, które można wykorzystywać w odpowiednich momentach - mówił Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

W poniedziałek o godz. 20:45 reprezentacja Polski zagra ze Szkocją w ostatnim meczu dywizji A Ligi Narodów. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.