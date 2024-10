Oto co zrobił Dawidowicz po koszmarnym występie

Paweł Dawidowicz nie będzie dobrze wspominał wtorkowego meczu z Chorwacją (3:3). Z jego złego podania powstała akcja, po której Chorwaci zdobyli trzecią bramkę. Do tego nie dograł całej pierwszej połowy z powodu kontuzji i w 38. minucie został zmieniony przez Kamila Piątkowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder nie krył rozczarowania. "Jest duży niedosyt"

"Jego wina rosła z każdym kolejnym straconym golem. Przy pierwszym wybił piłkę z pola karnego po dośrodkowaniu Modricia. A że spadła prosto na nogę Sosy, który strzelił gola na 1:1? Pech. Przy drugim - był spóźniony, nie zdążył doskoczyć do asystującego Baturiny. Przy trzecim - zawinił najbardziej, bo po prostu podał piłkę do stojącego tuż przed polem karnym rywala. Zszedł z urazem jeszcze przed przerwą. Nie zatęskniliśmy. Piątkowski grał o niebo lepiej" - tak występ Dawidowicza ocenił Dawid Szymczak ze Sport.pl, wystawiając obrońcowi Hellasu Verona "jedynkę".

Paweł Dawidowicz wyłączył możliwość komentowania na Instagramie

Sam zawodnik musiał sobie zdawać sprawę z nie najlepszego występu, a do tego zaraz po spotkaniu zablokował możliwość dodawania komentarzy pod ostatnimi wpisami na jego instagramowym koncie. "Paweł Dawidowicz wyłączył komentarze na Instagramie. Nie ma pozwolenia na hejt. Na skrinie ostatni post obrońcy na IG - brak dymka z komentarzami" - ocenił Marcin Jaz ze Sport.pl na portalu X.

Dawidowicz nie wyłączył jednak komentarzy pod wszystkimi postami. I tak pod starszymi pojawiły się obraźliwe wpisy. "Idź pan w *** z takim piłkarzem" - to jeden z nich.

Do tej sytuacji odniósł się także Michał Probierz na pomeczowej konferencji prasowej. - Trudno mi powiedzieć. Każdy piłkarz, każdy trener musi z tym żyć, musi przyjąć krytykę. Jeżeli to jest publiczne, to jest to normalna kolej rzeczy - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Polska zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów (4 punkty), wyprzedzając Szkocję (punkt). Pierwsza jest Portugalia (10 punktów), a druga Chorwacja (7 punktów). Kolejne mecze reprezentacja Polski rozegra już w listopadzie. Będzie to wyjazdowy mecz z Portugalią (piątek 15 listopada) i domowy ze Szkocją (poniedziałek 18 listopada).