Kiwior przemówił na temat swojej sytuacji w Arsenalu. Jaśniej się nie da

Jakub Kiwior od stycznia 2023 roku jest zawodnikiem Arsenalu. Trafił tam z włoskiej Spezii za 25 milionów euro. Polak od samego wyjazdu do Anglii ma problemy z regularną grą. W poprzednim sezonie zagrał w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach, spędzając na murawie blisko 1600 minut. W tym czasie strzelił gola i zanotował trzy asysty.

Jakub Kiwior o swojej obecnej sytuacji w Arsenalu. "Na pewno jest więcej powodów do optymizmu"

W obecnej kampanii 24-letni obrońca otrzymuje jeszcze mniej szans. Do wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski ani razu nie pojawił się na murawie w drużynie Mikela Artety. To zmieniło się dopiero w meczu przeciwko Manchesterowi City, kiedy zaliczył pierwsze 17 minut. Później dostał swoje minuty w starciu z Boltonem w krajowym pucharze (90'), Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów (45') i Southampton w Premier League (1').

- Na pewno jest więcej powodów do optymizmu, ale nie jest to jeszcze liczba minut, z jaką chciałbym przyjechać na reprezentację. Cieszę się z tego, że dostałem szansę w drugiej połowie meczu Ligi Mistrzów. Zagrałem też w ostatnim spotkaniu ligowym. Liczę jednak na więcej i będę dążył do tego, aby na następną kadrę przyjechać z lepszym wynikiem - mówił Jakub Kiwior w rozmowie z portalem TVPSPORT.PL.

W Arsenalu Kiwior przegrywa rywalizację o miejsce w pierwszym składzie m.in. z Riccardo Calafiorim, Williamem Salibą czy Gabrielem. - Widać ogromną jakość w naszym klubie. Panuje zdrowa rywalizacja i to jest najważniejsze. Warto pracować i walczyć o to, aby zdobywać kolejne minuty - podkreślił 24-latek w tym samym wywiadzie.

Jakub Kiwior o meczu z Portugalią w Lidze Narodów

Obecnie polski obrońca przygotowuje się w Warszawie do nadchodzących spotkań Ligi Narodów z drużynami Portugalii (12.10) i Chorwacji (15.10).

- Słyszałem, że 300 tysięcy kibiców chciało zobaczyć mecz z Portugalią. To bardzo cieszy. Każde spotkanie reprezentacji jest ważne. Cieszę się, że będziemy mieli okazję sprawdzić się z takimi rywalami. Mam nadzieję, że pokażemy się z jak najlepszej strony. Chcemy udowodnić, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i z każdym spotkaniem nasza gra jest lepsza. Musimy dołożyć do tego wyniki i punkty - podsumował.