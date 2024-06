Stanowski alarmuje ws. polskich napastników na Euro. "To sprawa narodowa"

We wtorek po południu Polski Związek Piłki Nożnej przekazał komunikat ws. stanu zdrowia kadrowiczów. "U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - przekazał dr Jacek Jaroszewski.

Krzysztof Stanowski zabrał głos ws. kontuzji Lewandowskiego. "Sprawa narodowa"

Kontuzje Lewandowskiego oraz Świderskiego komplikują Michałowi Probierzowi sprawę w kontekście zestawienia składu na pierwszy mecz. Do dyspozycji na ten moment są tylko Adam Buksa i Krzysztof Piątek. - Powinniśmy ich wysyłać oddzielnymi samolotami, powinni jeździć osobnymi windami i nie powinni jeść tego samego na obiad - to jest sprawa narodowa - ocenił Krzysztof Stanowski na "Kanale Zero".

Na kogo Michał Probierz postawi zatem w pierwszym meczu? - Buksa wygląda na zawodnika, który lepiej utrzyma się przy piłce. Piątek natomiast sprawdzi się w kontratakach - przyznał dziennikarz i dodał: - Z jednej strony więcej przemawia za Buksą, poza doświadczeniem reprezentacyjnym. Za Piątkiem przemawia to, że zna go Michał Probierz. Probierz ceni swoich żołnierzy, a Krzysztof Piątek jest jednym z nich.

- Mecze reprezentacji Polski mogłyby na dobrą sprawę odbywać się na szpitalnych korytarzach - dodał Stanowski.

Biało-Czerwoni pierwszy mecz w Niemczech rozegrają już w niedzielę 16 czerwca o 15.00 z Holandią. Później zmierzą się też z Austrią (21.06) oraz Francją (25.06). Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.