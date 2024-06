Są najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Karola Świderskiego

W 12. minucie poniedziałkowego meczu towarzyskiego z Turcją (2:1) Karol Świderski zdobył bramkę na 1:0 dla reprezentacji Polski. Celebrując to trafienie, niefortunnie stanął i tym samym nabawił się urazu, który zmusił go do opuszczenia boiska w 19. minucie. Wtedy w jego miejsce na murawie pojawił się Krzysztof Piątek.

REKLAMA

Zobacz wideo To nie żart... Tak Tureccy kibice zachowywali się w trakcie meczu z Polską

"Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni" - przekazał lekarz reprezentacji Polski dr Jacek Jaroszewski, cytowany przez PZPN.

Karol Świderski może wcześniej wrócić do treningów z reprezentacją

Jeśli słowa Jaroszewskiego znalazłyby potwierdzenie w rzeczywistości, to Karol Świderski wyrobiłby się na styk na pierwszy mecz Euro 2024 przeciwko Holandii, który zostanie rozegrany w niedzielę 16 czerwca. Jednak nieco bardziej optymistyczne wieści ws. Świderskiego przekazał portal Meczyki.pl.

"Może się zdarzyć, że przy dobrej pracy fizjoterapeutów i odpowiedniej reakcji organizmu Świderskiego, piłkarz będzie mógł wrócić do treningów już za dwa dni" - czytamy w artykule. To by oznaczało, że napastnik mógłby spokojnie przygotować się do pierwszego meczu w Niemczech.

Jednak o wiele gorsza jest sytuacja dotycząca Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski naderwał mięsień dwugłowy uda i na pewno nie zagra z Holandią. W jego przypadku będzie trwała walka, żeby mógł zagrać w drugim spotkaniu z Austrią.

Reprezentacja Polski na Euro 2024 zagra w grupie D z Holandią (niedziela 16 czerwca o 15:00), Austrią (piątek 21 czerwca o 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o 18:00). Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.