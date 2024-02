Nagły zwrot w PZPN. Sponsor podjął zaskakującą decyzję

Przy okazji meczu reprezentacji Polski z Mołdawią (2:3) w Kiszyniowie doszło do niemałego skandalu. Na meczu obecny był Mirosław Stasiak, były działacz, który przez wiele lat stanowił o sile korupcji w polskiej piłce i współpracował z Ryszardem Forbrichem ps. Fryzjer. Stasiak został wówczas dożywotnio wykluczony ze struktur PZPN, ale w 2016 roku dyskwalifikacja została skrócona do 10 lat. PZPN poinformował w oświadczeniu, że Stasiak został zaproszony przez jednego ze sponsorów. To sprawiło, że kolejni sponsorzy co chwila dementowali, że nie mieli z tym nic wspólnego.

Ostatecznie do zaproszenia Stasiaka na pokład samolotu lecącego do Kiszyniowa przyznała się firma Inszury.pl, będąca porównywarką ubezpieczeń. Jacek Tarczyński, prezes Tarczyński S.A. postanowił wtedy ogłosić, że jego spółka zakończy współpracę z PZPN. "Traktujemy aktualną sytuację bardzo poważnie, dlatego podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule. Nie przedłużymy umowy, którą podpisaliśmy we wrześniu 2022 roku, a nasz dział prawny aktualnie analizuje możliwości jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

Potem jednak portal wirtualnemedia.pl poinformował, że firma Tarczyński S.A. nie będzie w stanie zerwać kontraktu przed terminem po tym, jak dokonał szczegółowej analizy prawnej. "Podtrzymujemy jednak decyzję o nieprzedłużeniu podpisanego kontraktu obowiązującego do dnia 31 lipca 2024 roku" - mówił Jakub Głogowski, communication manager spółki Tarczyński. Teraz jednak mamy nowe wieści w tej sprawie.

Sponsor jednak zmienił zdanie. Przedłużył umowę z PZPN. "Pasja ponad podziałami"

PZPN poinformował w oficjalnym oświadczeniu, że firma Tarczyński S.A. pozostanie sponsorem biało-czerwonych w kolejnych latach. Umowa została przedłużona o dwa lata, więc będzie ważna do końca lipca 2026 roku. "Obie strony podpisały aneks, który gwarantuje dalsze wsparcie firmy. Przedstawiciele Grupy Tarczyński czują i rozumieją, że piłka nożna to znacznie więcej niż sport - to pasja, która łączy ludzi ponad wszelkimi podziałami. To emocje, które tworzą wspólnotę i budują narodową tożsamość. Firma Tarczyński w kompleksowy sposób podchodzi do wsparcia polskiej piłki" - pisze federacja.

"Firma Tarczyński podjęła decyzję o kontynuacji sponsoringu reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wsparcie, oprócz reprezentacji A, obejmuje również działania na rzecz rozwoju reprezentacji kobiecych, drużyn młodzieżowych oraz program wyszukiwania i monitorowania talentów 'Tarczyński Gramy dla Polski'. Firma czuje się częścią społeczności kibiców i chce razem z nimi budować pozytywne emocje wokół piłki nożnej na różnych jej szczeblach" - dodaje federacja. W trakcie okresu obowiązywania kontraktu reprezentacja Polski będzie rywalizować w kolejnych edycjach Ligi Narodów czy mundialu w 2026 roku.

"Grupa Tarczyński jest przekonana, że taka szeroka obecność i zaangażowanie jako sponsora przyczyni się do budowania silnego ducha sportowego i rozwoju piłki nożnej w Polsce, wierząc w coraz wyższe standardy w środowisku i czekając na wielkie pozytywne emocje związane z nadchodzącymi wydarzeniami, takimi jak Mistrzostwa Świata Kobiet U-20 w naszym kraju" - czytamy w komunikacie PZPN.