Polak błyszczy w klubie. Niedługo wielki transfer? "Zainteresowanie jest duże"

Latem 2022 roku Damian Michalski przeniósł się z Wisły Płock do Greuther Furth, który na co dzień występuje w 2. Bundeslidze. Polak szybko stał się ważnym elementem w grze drużyny. W bieżącym sezonie rozegrał 20 meczów, w których strzelił trzy gole. A "Kicker" umieścił go na piątej pozycji najlepszych defensorów ligi. Jego zespół po 20 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów.

Damian Michalski marzy o grze w reprezentacji

W związku z wysoką formą obrońcy regularnie pojawiają się informacje o jego powołaniu do reprezentacji Polski. Tym bardziej że jednym z największych problemów kadry jest postawa w defensywie. W ośmiu meczach eliminacyjnych drużyna straciła aż 10 goli. Gorszą obronę miały tylko Wyspy Owcze (13 straconych bramek). Michalski wypowiedział się o potencjalnym powołaniu do ekipy Probierza w rozmowie z TVP Sport. Nie ukrywał, że byłoby to dla niego spełnienie marzeń.

- Niech wnioski wyciągają kibice i trenerzy reprezentacji. Wyglądam dobrze na boisku, prezentuje dobrą formę, a czy zasługuję? To już decyzja selekcjonera. Nie mam wpływu na to, jakie decyzje podejmuje selekcjoner reprezentacji. Jedyne co mogę zrobić, to jeszcze poprawić swoją grę w 2. Bundeslidze, bo wiem, że to nie jest jeszcze szczyt mojej formy - powiedział. I dodał, że nie rozmawiał jeszcze z Probierzem, ale skontaktował się z nim jeden z jego asystentów. - Zamieniłem z nim kilka słów. Był zadowolony z mojej dyspozycji, z tego jak wygląda nasza drużyna - stwierdził.

Następnie Michalski wypowiedział się o reakcji na słowa Probierza, który wymienił jego nazwisko podczas jednej z konferencji. - Nie pamiętam, jak zareagowałem, wydaje mi się, że pozytywnie, bo dobrze, że selekcjoner zna moje nazwisko, ale to tak pół żartem, pół serio (śmiech) - kontynuował.

Polak został również zapytany o to, czy interesują się nim inne kluby. - Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to jest ono duże. Są zapytania, telefony z Bundesligi, ale też z innych zagranicznych lig. Konkretnej oferty jeszcze nie było - dodał.

Reprezentacja Polski najbliższy mecz rozegra 21 marca. Tego dnia zmierzy się z Estonią w barażach o udział w mistrzostwach Europy. W przypadku zwycięstwa w decydującym spotkaniu może trafić na Walię lub Finlandię. Finałowe starcie zaplanowano na 26 marca.