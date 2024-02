FIFA podjęła decyzję w sprawie klubu z polskiej ekstraklasy. To już koniec

ŁKS Łódź i zakazy transferowe od FIFA to rokrocznie powtarzająca się historia. Tak było w 2022 i 2023 r. i w obu wypadkach chodziło o zaległości finansowe wobec zawodników. Za pierwszym razem chodziło o Dragoljuba Srnicia i Carlosa Gracię, a za drugim o Samuela Corrala oraz Antonio Domingueza. Gdy należności uregulowano, zakazy były cofane.

Najnowszy zakaz transferowy ze stycznia bieżącego roku miał obowiązywać przez trzy okresy rejestracyjne (okna transferowe). To oznacza, że nowi piłkarze mogliby dołączyć do klubu dopiero latem przyszłego roku. A to dla klubu walczącego o utrzymanie byłoby fatalną informacją.

ŁKS Łódź uregulował zaległości i FIFA zdjęła zakaz transferowy

Tak jak w 2022 i 2023 roku, tak i teraz zakaz związany był z brakiem uregulowania starych zobowiązań względem dwóch byłych piłkarzy klubu. ŁKS we wtorkowym komunikacie poinformował, że chodziło o Mikkela Rygaarda oraz Ricardinho.

"Zgodnie z zapowiedzią nasz klub uregulował wszystkie zobowiązania, więc tzw. zakaz transferowy został przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej zdjęty, co z kolei oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby nowi zawodnicy, sprowadzeni w trakcie zimowego okienka transferowego, reprezentowali Łódzki Klub Sportowy podczas wiosennej części rozgrywek PKO BP Ekstraklasy" - czytamy w komunikacie.

To oznacza, że Piotr Stokowiec będzie mógł liczyć na Rahila Mammadova, Thiago Ceijasa, Yadegara Rostamiego, Huseina Balicia i Riza Durmisiego, którzy w styczniu dołączyli do klubu.

W najbliższy poniedziałek 12 lutego ŁKS Łódź rozpocznie trudną walkę o utrzymanie w ekstraklasie. Tego dnia beniaminek zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. W 18 meczach ŁKS zdobył tylko 10 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Do bezpiecznego 15. miejsca traci dziewięć "oczek".